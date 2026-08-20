Gabriella Barbu, Oana Rusu și Rebecca Toma completează un tablou al frumuseții și senzualității care promite spectacol, din 4 septembrie 2026, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

Din Spania, după ce a participat la sezonul de acolo și a fost cunoscută de toți cei de acasă ca „ispita lui Montoya”, românca Gabriella Barbu vine în premieră într-un reality show în țara natala. Creatoarea de conținut are 28 de ani, este în zodia Scorpion și aduce energie, bucurie de viață și o frumusețe aparte.

Oana Rusu are 30 de ani, este make up artist, e născută în zodia Fecioară și apare pentru prima dată într-un format de televiziune.

„Vreau să fiu o persoană cât mai autentică, să nu mă rușinez cu nimic, să-mi arăt pe deplin personalitatea. Știu că am multe de oferit, am o personalitate spumoasă, dar uneori mă închid în mine. Aici fiind relaxată, pot să fiu eu însămi 100%. Sincer, mi-ar plăcea date-uri distractive. Sunt și romantică de obicei, dar nu extrem. Aș vrea să mă distrez! Sunt nebunatică, îmi plac și sporturile extreme, îmi place adrenalina, m-aș vedea la astfel de date-uri. Cred că și partenerul s-ar distra alături de mine”, a spus Oana Rusu în exclusivitate pentru Libertatea.

Întrebată dacă și-a făcut vreun plan și dacă s-a gândit cum să-i cucerească pe bărbații din cupluri, tânăra a afirmat că totul va fi spontan: „Nu mi-am făcut un plan. Vreau să fiu 100%, iar atunci mă simt cel mai bine în orice fel de loc aș sta. Iar dacă o să mă arăt așa cum sunt, o să fie cea mai tare experiență!”.

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Cunoscută din alt format TV, mai exact de la „Casa iubirii” de la Kanal D, dar și din mediul online, Rebecca Toma are 24 de ani și este născută în zodia Rac.

„De la mine am așteptări să mă distrez, nu exclud nici varianta să mă înțeleg cu cineva real. Sunt foarte deschisă. Abia aștept! Mi-ar plăcea să mă vadă cum sunt eu, și cu bune și cu rele, și să transmit cât mai multe din personalitatea mea. Să nu pară că sunt doar o ispită și nu am sentimente sau trăiri proprii.

Prin acest proiect se poate vedea cum ești ca om. Ca să simt că e cea mai tare experiență ar fi neașteptat să leg o conexiune, să simt că-mi place real de cineva. Cred că atunci ai tot farmecul insulei”, a spus Rebecca Toma în exclusivitate pentru Libertatea.

Dacă ispitele, fie ele masculine sau feminine, sunt acum cunoscute, urmează unele dintre cele mai așteptate detalii: numele celor care vor participa în cuplu! Începând de luni, în fiecare zi câte o pereche va fi anunțată în mod oficial.

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