Considerată sirena cinematografiei europene a deceniului șase, Cardinale a fascinat prin frumusețea intensă, vocea gravă și prezența magnetică, devenind muza unor cineaști de referință.

Agentul său, Laurent Savry, a anunțat că marea actriță a murit în prezența copiilor ei: „Ne lasă moștenirea unei femei libere și inspiratoare, atât ca artistă, cât și ca femeie”.

Drumul către succes

Drumul său către succes a fost însă marcat de o dramă personală. În adolescență, a fost victima unui viol comis de un producător și a rămas însărcinată. A decis să păstreze copilul și să-și construiască o carieră în cinematografie, deși inițial nu își dorea să joace.

„Am făcut-o pentru fiul meu, Patrick”, povestea ea într-un interviu pentru Le Monde în 2017. Ani la rând, adevărul despre maternitatea ei a fost ascuns, Patrick fiind prezentat oficial drept fratele său mai mic.

Născută la 15 aprilie 1938, în La Goulette, lângă Tunis, din părinți sicilieni, Cardinale a fost remarcată la 16 ani, după ce a câștigat titlul de „Cea mai frumoasă italiancă din Tunis”.

Premiul – o vizită la Festivalul de la Veneția – a schimbat destinul său, deși tânăra visa să devină profesoară. Convinsă de tatăl ei să încerce actoria, a pășit treptat în lumea filmului, fără să știe atunci limba italiană, vorbind doar franceză, arabă și dialect sicilian.

Consacrarea a venit în 1963, când a jucat simultan în două producții de referință: Il Gattopardo al lui Visconti și 8½ al lui Fellini, film premiat cu Oscar. Criticii au văzut în ea simbolul glamourului european postbelic. În același timp, Hollywood-ul i-a deschis porțile cu roluri în Pantera Roz de Blake Edwards sau Circus World alături de John Wayne și Rita Hayworth.

A jucat în peste 170 de filme

Actorul David Niven i-a făcut unul dintre cele mai memorabile complimente: „Claudia, împreună cu spaghetele, ești cea mai mare invenție a Italiei.”

Refuzând să recurgă la chirurgie estetică, a rămas activă până la 80 de ani, urcând pe scenă în piese precum La Strana Coppia. Deși curtată de mulți, Cardinale a mărturisit că marea sa iubire a fost regizorul Pasquale Squitieri, tatăl fiicei sale, Claudia, alături de care a împărțit viața și profesia timp de patru decenii.

De-a lungul carierei, a apărut în peste 170 de filme, fiind răsplătită cu distincții onorifice la festivalurile de la Veneția și Berlin. În 2017, imaginea ei a ilustrat afișul oficial al Festivalului de la Cannes, stârnind discuții după ce organizatorii i-au retușat silueta.

Apărătoare a drepturilor femeilor, Claudia Cardinale a fost desemnată Ambasador al Bunăvoinței UNESCO în anul 2000, angajându-se activ în cauze dedicate femeilor și fetelor.

„Am avut parte de noroc. Cariera mi-a oferit multe vieți și șansa de a-mi pune faima în slujba unor cauze importante”, spunea ea.

În august 2024, Claudia Cardinale a transmis un mesaj dureros, după ce a aflat de moartea lui Alain Delon.



