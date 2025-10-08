De o bună perioadă de timp se zvonea că artista Claudia Pătrășcanu se iubește cu un milionar. După multe speculații, când fanii ei se așteptau mai puțin, în septembrie, vedeta a publicat o poză cu partenerul, dar și un mesaj sugestiv.

„Astăzi scriu despre omul care nu știe că scriu despre el! El este omul care a fost lângă mine atunci când viața m-a pus la tot felul de încercări, cel care mi-a oferit sfaturi liniștite și înțelepte, când toți ceilalți încercau să mă doboare”, a scris artista.

„Este omul care îi respectă pe ceilalți, care îmi respectă familia și copiii mei. Este omul care ne-a sprijinit când alții au lipsit… un om discret și educat care mi-a respectat fiecare decizie. El nu se laudă niciodată! Îi spun mereu: «Orice ne-ar arăta viața și oricum ne-ar duce drumurile, respectul pe care îl port pentru tine este infinit!» Nu este soțul meu… este mai mult decât o hârtie scrisă și semnată.

Este omul care a călcat pragul spitalelor când eu sau copiii mei eram internați… când nu puteam să ies din casă pentru a cumpăra copiilor mei medicamente și mâncare. Doar el a făcut-o pentru noi! Cum aș putea vreodată să uit?! Este omul care le arată atât mie, cât și copiilor mei, zi de zi, ce înseamnă grija și iubirea adevărată. El ne poartă de grijă, cu răbdare și respect, chiar și atunci când alții aleg să fie prezenți doar din când în când”, a mai adăugat ea.

A confirmat despărțirea

În ciuda acestor declarații de acum o lună, bărbatul nu a participat la ziua ei de naștere, care a avut loc acum câteva zile, iar poza cu ei doi de pe Instagram a dispărut. Invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță de la Pro TV, Claudia Pătrășcanu a confirmat despărțirea.

„Doi ani și jumătate nu am vorbit despre viața mea personală. Nici de acum încolo nu vreau să o mai fac, ce am avut de spus, am spus. S-a dus… A anunțat Busu că a fost o furtună la Constanța, a făcut prăpăd acolo. Mă rog, știu ce am spus… Poza nu mai e, a fost o mare furtună și s-a dus poza.

Noi vom fi prieteni toată viața. Nu intru în detalii. Suntem prieteni foarte, foarte buni. Este un om minunat. Ne-am fost reciproc aproape. Au fost doi ani și jumătate liniștiți, frumoși și cam atât. De acum o să fie tot frumos. Important este că suntem doi oameni maturi, civilizați și am rămas foarte, foarte buni prieteni. Ceea ce îmi doream enorm”, a declarat Claudia Pătrășcanu la Pro TV.

Despărțiți cinci luni

Despre relația cu iubitul, ea spunea că acesta i-a cunoscut copiii. „Copiii mei foarte târziu l-au cunoscut. Eu nu mă avânt așa repede, plus că, prin câte am trecut…(…) Are un caracter frumos, este un care mă prețuiește și cred că ne prețuim reciproc. Nu știu cât va ține relația, viața e imprevizibilă. Suntem împreună de 2 ani și jumătate. Nu locuim împreună și nici nu intenționez. Nu sunt pregătită. (…) E foarte greu pentru mine să mă mut undeva și cu cei doi copii, copiii au universul lor acolo…”, a spus Claudia Pătrășcanu la finalul lui septembrie.

Artista a mărturisit atunci că relația nu era una perfectă și că au existat și clipe în care au luat o pauză, însă dragostea lor a rezistat. Cu toate acestea, Claudia a subliniat că cei doi copii ai săi rămân prioritatea numărul unu, iar timpul liber este, de multe ori, o provocare.

„Au fost momente în care am stat vreo 5 luni separați. Eram eu, nu știu, îmi doream să îmi rezolv situațiile și tot greul ăsta nu îmi place să îl pun în spinarea nimănui. Preferam să stau mai retrasă și să fiu cu mine, cu copiii. El a înțeles. A avut foarte multă răbdare. Nu e genul care să ceară ceva la schimb, sau să mă preseze cu ceva”, a mai spus artista.

