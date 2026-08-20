Din câte se pare, cei doi au pus punct relației în luna decembrie, la scurt timp după ce artista s-a întors din Thailanda, acolo unde a fost concurentă la „Desafio: Aventura”, show difuzat de PRO TV.

Inițial, cei doi nu au vorbit despre divorț, însă apoi Codruța Filip a venit cu detalii despre despărțire. Iar acum cântăreața a oferit noi declarații în podcastul „Salvat de clopoțel”, realizat de Sabin Tudor pe YouTube.

Printre altele, Codruța Filip a vorbit inclusiv despre un viitor iubit, subiect pe care până acum îl evita în discuții.

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„O să fiu mult mai atentă, mult mai selectivă, mult mai, mult mai… Dar asta nu înseamnă că nu mai cred în așa ceva”, a spus celebra cântăreață, în momentul în care dialogul a ajuns la relații.

„Păi, și dacă se termină iar prost?”, a întrebat-o Sabin Tudor pe artistă. „Dacă se termină iar prost, asta este”, a răspuns Codruța Filip, iar prezentatorul a insistat: „Îți iei două șocuri, nu e ok”!

„E o loterie. Și ce faci acum? Stai și te gândești ca drobul de sare, știi? Aoleu, pică, pică, pică… Vai ce ne facem? Păi, asta este, riscăm! Nu riști, nu câștigi, nu?”, a mai afirmat cântăreața.

„Ești cam curajoasă”, a fost concluzia trasă de Sabin Tudor. Însă Codruța Filip l-a asigurat pe acesta că așa gândește ea acum, chiar dacă în urmă cu doar câteva luni artista era total diferită: „Gândirea asta nu o aveam acum câteva luni, dar am ajuns să gândesc astfel. Pentru că trebuie!”.

Prezentatorul a adus în discuție și relația pe care Codruța Filip a avut-o cu Valentin Sanfira: „Bănuiesc că nu ți-o proiectaseși așa. Adică tu credeai că e pentru tot restul vieții”.

„Eu așa am crezut și așa mi-am dorit”, a răspuns celebra cântăreață în podcastul „Salvat de clopoțel” de pe YouTube.

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