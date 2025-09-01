După o vară de neuitat, în care au petrecut săptămâni la rând în Marbella, familia Măruță a revenit la programul obișnuit. Cătălin Măruță apare la Pro TV, în emisiunea lui, de luni până vineri de la ora 15.00, Andra merge la concerte, evenimente și filmări, iar David și Eva au început școala.

Eva și David au început școala

Azi, la prima oră a dimineții, Cătălin Măruță și-a dus copiii la școala privată la care învață. David Măruță, care are 14 ani, ar trebui să fie în clasa a VIII-a, iar Eva, care are zece ani, ar trebui să fie în clasa a IV-a. Băiatul a început noul an școlar de câteva zile, însă mezina familiei abia acum a pornit noul an.

În timp ce David părea grăbit să ajungă la școală, Eva Măruță s-a arătat încântată pentru noul an școlar. Prezentatorul i-a urcat în mașină pe amândoi și au pornit către școala privată unde ei învață. Școala la stat începe pe 8 septembrie.

Cât costă școala privată unde învață Eva și David Măruță

În urmă cu câțiva ani s-a aflat că taxele pentru Cambrige School of Bucharest pentru anul academic 2021/22 erau următoarele: taxa de înscriere este de 1.150 de euro, iar taxele anuale pentru școală încep de la 11.500 de euro până la 12.500 de euro. Taxa anuală include asigurarea elevilor, asistență academică, biblioteca digitală, se arată pe site-ul instituției de învățământ. Cărțile, uniformele, transportul și cateringul (acolo unde este cazul) nu sunt incluse în taxele de mai sus, achitându-se separat.

„Despre copiii mei pot să povestesc la infinit! Ca adulți, noi uităm cum ne-am format gusturile, personalitatea, valorile. Urmărindu-i pe ei cum cresc, văd cum descoperă lumea și rețin anumite informații, trag concluzii, iar abilitățile lor se dezvoltă treptat.

Devin oameni mari cu fiecare zi care trece. Este emoționant și revelator: eu și Cătălin ne vedem uneori în oglindă privindu-i pe Eva și David, pentru că ei fie ne seamănă în anumite privințe, fie ne imită comportamente”, spunea Andra despre copiii ei.

