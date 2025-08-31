Proiectul are o semnificație aparte pentru familie, întrucât în distribuție se vor regăsi și cei doi copii ai cuplului, Vlad și Lia. „Și uite așa am plecat de dimineața spre mare, pentru prima zi de filmare pentru lungmetrajul regizat de Radu. De data aceasta, Radu a scris atât pentru mine, cât și pentru Vlad și Lia, care vor avea și ei câte un rol.

Vlad și Lia, actori în filmul regizat de tatăl lor

Așadar, va fi, într-un fel, un film al familiei noastre, chiar dacă povestea e pur ficțională. Dar e ceva de la fiecare dintre noi care va rămâne pentru totdeauna păstrat, conservat în imaginile acestui lungmetraj. Pe de-o parte, cred că asta e cea mai frumoasă cale a mea și a lui Radu de a crea amintiri.

Iar pe de altă parte, e sigur cea mai puternică modalitate a noastră de a spune povești. Să ne țineți pumnii tuturor!”, a scris actrița pe Facebook. Dana Rogoz și Radu Dragomir au mai colaborat în trecut la lungmetrajul Mo, peliculă care a primit numeroase aprecieri în festivaluri și a fost bine primită de public.

Noul proiect promite să continue această linie artistică, însă de această dată miza este una personală și emoțională, prin implicarea întregii familii. Actrița a subliniat în mesajul său că filmul va rămâne nu doar o realizare profesională, ci și o amintire de neprețuit pentru ea, pentru soțul său și pentru copii.

Situație strânsă la alegerile pentru Primăria Capitalei. Daniel Băluță, la egalitate cu Ciprian Ciucu. Cine vine după ei – Sondaj Avangarde
Recomandări
Situație strânsă la alegerile pentru Primăria Capitalei. Daniel Băluță, la egalitate cu Ciprian Ciucu. Cine vine după ei – Sondaj Avangarde
 copii dana rogoz primul filmIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 11

„Un film al familiei noastre”, așa cum l-a numit, îmbină dimensiunea artistică cu cea intimă, ceea ce îl face cu atât mai special. Deocamdată nu au fost făcute publice detalii despre titlul lungmetrajului sau data lansării, însă postarea Danei Rogoz arată clar entuziasmul și emoția începutului de drum pentru acest proiect cinematografic.

Dana Rogoz și Radu Dragomir, 21 de ani de relație

Recent, cuplul a aniversat 21 de ani împreună, iar actrița a ales să marcheze momentul printr-o postare emoționantă pe rețelele de socializare, în care a vorbit despre relația lor profundă, despre familie și despre bucuria momentelor petrecute alături.

„Radu și cu mine am împlinit ieri 21 de ani de relație! Douăzeci și unu! Sincer, tot mai rar ne mai întâlnim cu cupluri la fel de longevive. Ne iubim, ne respectăm, ne sprijinim unul pe celălalt când dăm de greu, nu contenim să ne privim cu admirație, ne străduim să nu lăsăm să treacă viață fără să construim împreună amintiri, case, filme și, în primul rând, destine ale minunilor noastre, Vlad și Lia.”, a mărturisit Dana Rogoz.

Cum s-a schimbat în doar câteva zile discursul guvernului și al președintelui față de pensiile magistraților: „Au muncit anii ăştia de 2-3 ori mai mult decât omologii lor din ţări europene”
Recomandări
Cum s-a schimbat în doar câteva zile discursul guvernului și al președintelui față de pensiile magistraților: „Au muncit anii ăştia de 2-3 ori mai mult decât omologii lor din ţări europene”

Vedeta a împărtășit și un episod special din ziua aniversării, când, după ce a prezentat Gala Premiilor Cărturino, a ieșit cu soțul și fiica lor, Lia, să cumpere un tort de înghețată. Au mers cu bicicletele și au fost surprinși de ploaie, dar experiența s-a transformat într-un moment plin de bucurie. Lia a fost cea care a surprins fotografic clipa în care părinții ei suflau în tort, în timp ce fratele mai mare, Vlad, era plecat la munte împreună cu colegii de clasă.

„După cum vedeți, doar Lia ne-a fotografiat și a suflat în tort cu noi, și asta pentru că Vlad a plecat cu colegii săi de școală la munte, pentru o noapte, petrecând împreună banchetul de clasa a IV a. Ei sunt „rodul iubirii noastre” – cum îi numește Radu, ei sunt mândria și bucuria noastră cea mai mare. 21 de ani! La mulți ani, nouă!”, a mai scris actrița.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
O locomotivă care tracta 15 vagoane de călători a luat foc în gara Palas din Constanța
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ioana Ginghină și-a prins soțul: „O doamnă – divorțată și cu doi copii, I-a trimis niște poze deocheate și...". A aflat tot și spune că soțul ei e disperat acum. Ce a făcut când a aflat: „Nu m-am despărțit, încă...”.
Viva.ro
Ioana Ginghină și-a prins soțul: „O doamnă – divorțată și cu doi copii, I-a trimis niște poze deocheate și...". A aflat tot și spune că soțul ei e disperat acum. Ce a făcut când a aflat: „Nu m-am despărțit, încă...”.
E bogat și are cu ce să se mândrească! Uite ce nepoți frumoși are Traian Băsescu, la 73 de ani! Zici că-s scoși din revistă! FOTO
Unica.ro
E bogat și are cu ce să se mândrească! Uite ce nepoți frumoși are Traian Băsescu, la 73 de ani! Zici că-s scoși din revistă! FOTO
Mare SURPRIZĂ la PRO TV! Cine îl înlocuiește pe Dragoș Bucur în juriul emisiunii „Românii au talent”: „Încerc din răsputeri să nu dezamăgesc”
Elle.ro
Mare SURPRIZĂ la PRO TV! Cine îl înlocuiește pe Dragoș Bucur în juriul emisiunii „Românii au talent”: „Încerc din răsputeri să nu dezamăgesc”
gsp
Fostul campion cu Dinamo se iubește cu fata șefului de la FRF
GSP.RO
Fostul campion cu Dinamo se iubește cu fata șefului de la FRF
„Un om îngrozitor!” Gest deplorabil făcut la US Open de un bărbat adult la adresa unui copil. Internetul a sancționat prompt
GSP.RO
„Un om îngrozitor!” Gest deplorabil făcut la US Open de un bărbat adult la adresa unui copil. Internetul a sancționat prompt
Parteneri
Celebrul actor și prezentator de la PRO TV s-a despărțit de femeia cu care are 3 copii. 18 ani de iubire, făcuți scrum
Libertateapentrufemei.ro
Celebrul actor și prezentator de la PRO TV s-a despărțit de femeia cu care are 3 copii. 18 ani de iubire, făcuți scrum
Cea mai bârfitoare zodie, te vorbește mereu pe la spate. E vicleană și dușmănoasă până în măduva oaselor, ferește-te dacă poți!
Avantaje.ro
Cea mai bârfitoare zodie, te vorbește mereu pe la spate. E vicleană și dușmănoasă până în măduva oaselor, ferește-te dacă poți!
Cum arată vacanța de lux a Andreei Esca la 53 de ani! Soțul ei a făcut publice imagini WOW din Mykonos
Tvmania.ro
Cum arată vacanța de lux a Andreei Esca la 53 de ani! Soțul ei a făcut publice imagini WOW din Mykonos

Alte știri

Derapajul manelistului Tzancă Uraganu într-un podcast: „O palmă, două, un picior mai dai la o femeie”. Mai multe plângeri au fost făcute la CNA
Știri România 17:11
Derapajul manelistului Tzancă Uraganu într-un podcast: „O palmă, două, un picior mai dai la o femeie”. Mai multe plângeri au fost făcute la CNA
Profesorul de economie Silviu Cerna susține că „terapia de șoc” folosită de Javier Milei în Argentina ar trebui aplicată și în România: „E nevoie de mare fermitate”
Exclusiv
Știri România 14:00
Profesorul de economie Silviu Cerna susține că „terapia de șoc” folosită de Javier Milei în Argentina ar trebui aplicată și în România: „E nevoie de mare fermitate”
Parteneri
Victoria care a creat o superputere europeană. Imperiul născut din praf de pușcă ce a schimbat soarta Europei și a influențat România
Adevarul.ro
Victoria care a creat o superputere europeană. Imperiul născut din praf de pușcă ce a schimbat soarta Europei și a influențat România
Ce studii are Alexandra, iubita lui Dennis Man. Tânăra este fostă Miss Arad
Fanatik.ro
Ce studii are Alexandra, iubita lui Dennis Man. Tânăra este fostă Miss Arad

Monden

Copiii Danei Rogoz vor juca pentru prima dată într-un film: „Vor avea și ei câte un rol”. Soțul ei, Radu Dragomir, e regizorul
Stiri Mondene 17:05
Copiii Danei Rogoz vor juca pentru prima dată într-un film: „Vor avea și ei câte un rol”. Soțul ei, Radu Dragomir, e regizorul
Cum s-au pozat Andra, Horia Brenciu și Vlăduța Lupău împreună. Unde s-au întâlnit și cum au reacționat fanii: „Toți trei frumoși la chip și suflet!”
Stiri Mondene 16:02
Cum s-au pozat Andra, Horia Brenciu și Vlăduța Lupău împreună. Unde s-au întâlnit și cum au reacționat fanii: „Toți trei frumoși la chip și suflet!”
Parteneri
Vedetele noastre s-au căsătorit religios! PRIMELE imagini de la nunta lor. Ce tematică inedită au ales pentru eveniment. FOTO
Elle.ro
Vedetele noastre s-au căsătorit religios! PRIMELE imagini de la nunta lor. Ce tematică inedită au ales pentru eveniment. FOTO
„Nimeni nu știe că eu am fost la Sanremo. Am cântat după Tina Turner”. Octavian Ursulescu o contrazice pe Dida Drăgan, care susține că a cântat la celebrul Festival Sanremo: „Nici nu se pune problema!”. Ce a povestit criticul muzical
Unica.ro
„Nimeni nu știe că eu am fost la Sanremo. Am cântat după Tina Turner”. Octavian Ursulescu o contrazice pe Dida Drăgan, care susține că a cântat la celebrul Festival Sanremo: „Nici nu se pune problema!”. Ce a povestit criticul muzical
Elena Băsescu, de nerecunoscut după schimbările din ultimii ani! Uluitor, cum arată fiica fostului președinte nemachiată și fără filtre de înfrumusețare, fotografiată pe stradă într-o ținută casual
Viva.ro
Elena Băsescu, de nerecunoscut după schimbările din ultimii ani! Uluitor, cum arată fiica fostului președinte nemachiată și fără filtre de înfrumusețare, fotografiată pe stradă într-o ținută casual
Parteneri
Ilona Brezoianu, schimbare de look înainte de naștere. Transformarea i-a uimit pe fani: „Ați luat-o razna”
TVMania.ro
Ilona Brezoianu, schimbare de look înainte de naștere. Transformarea i-a uimit pe fani: „Ați luat-o razna”
Teroare într-o pizzerie din Italia. Un român a luat la pumni bucătarul bengalez, a furat încasările și a fugit
ObservatorNews.ro
Teroare într-o pizzerie din Italia. Un român a luat la pumni bucătarul bengalez, a furat încasările și a fugit
Andreea Esca, zi de naștere cu stil: decolteu abisal la plajă, vacanță în Mykonos, resort de lux și invitați surpriză
Libertateapentrufemei.ro
Andreea Esca, zi de naștere cu stil: decolteu abisal la plajă, vacanță în Mykonos, resort de lux și invitați surpriză
Parteneri
Luis Figo și consecințele trădării care a șocat fotbalul: l-au țintit cu un cap de porc! Pe 15 septembrie, îl reîntâlnește pe Gică Hagi
GSP.ro
Luis Figo și consecințele trădării care a șocat fotbalul: l-au țintit cu un cap de porc! Pe 15 septembrie, îl reîntâlnește pe Gică Hagi
„Prima oară când câștig un meci de la toaletă”. Dramă la US Open cu favoritul publicului
GSP.ro
„Prima oară când câștig un meci de la toaletă”. Dramă la US Open cu favoritul publicului
Parteneri
Un bărbat bănuit de omor calificat la Cernavodă s-a predat unui poliţist aflat în timpul liber
Mediafax.ro
Un bărbat bănuit de omor calificat la Cernavodă s-a predat unui poliţist aflat în timpul liber
De ce a murit Lina Bina, actrița din filmele pentru adulți, la doar 24 de ani. Ultima ei postare, tulburătoare
StirileKanalD.ro
De ce a murit Lina Bina, actrița din filmele pentru adulți, la doar 24 de ani. Ultima ei postare, tulburătoare
BREAKING NEWS: S-a sinucis la aproape trei luni de la moartea Teodorei Marcu! Scene de groază în Cosmopolis
Wowbiz.ro
BREAKING NEWS: S-a sinucis la aproape trei luni de la moartea Teodorei Marcu! Scene de groază în Cosmopolis
Promo
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Advertorial
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Advertorial
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Parteneri
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
Wowbiz.ro
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
„S-a pus în mijlocul căii ferate și făcea cruce” Denisa a murit lovită de tren, în timp ce vorbea cu iubitul la telefon! Declarațiile șocante ale martorilor despre fata de 15 ani
StirileKanalD.ro
„S-a pus în mijlocul căii ferate și făcea cruce” Denisa a murit lovită de tren, în timp ce vorbea cu iubitul la telefon! Declarațiile șocante ale martorilor despre fata de 15 ani
Accident cu 8 victime pe A1, pe sensul București-Pitești. A fost activat Planul Roșu de Intervenție
KanalD.ro
Accident cu 8 victime pe A1, pe sensul București-Pitești. A fost activat Planul Roșu de Intervenție

Politic

Alba-neagra cu angajarea răspunderii. Lista guvernelor care s-au împiedicat când au vrut să treacă mai multe proiecte în aceeași zi
Analiză
Politică 17:00
Alba-neagra cu angajarea răspunderii. Lista guvernelor care s-au împiedicat când au vrut să treacă mai multe proiecte în aceeași zi
Cum s-a schimbat în doar câteva zile discursul guvernului și al președintelui față de pensiile magistraților: „Au muncit anii ăştia de 2-3 ori mai mult decât omologii lor din ţări europene”
Politică 16:02
Cum s-a schimbat în doar câteva zile discursul guvernului și al președintelui față de pensiile magistraților: „Au muncit anii ăştia de 2-3 ori mai mult decât omologii lor din ţări europene”
Parteneri
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Spotmedia.ro
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Cine este, de fapt, soțul Elisabetei Lipă. Povestea de dragoste care durează de 40 de ani și cum arată partenerul campioanei olimpice
Fanatik.ro
Cine este, de fapt, soțul Elisabetei Lipă. Povestea de dragoste care durează de 40 de ani și cum arată partenerul campioanei olimpice
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile
Spotmedia.ro
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile