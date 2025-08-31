Proiectul are o semnificație aparte pentru familie, întrucât în distribuție se vor regăsi și cei doi copii ai cuplului, Vlad și Lia. „Și uite așa am plecat de dimineața spre mare, pentru prima zi de filmare pentru lungmetrajul regizat de Radu. De data aceasta, Radu a scris atât pentru mine, cât și pentru Vlad și Lia, care vor avea și ei câte un rol.

Vlad și Lia, actori în filmul regizat de tatăl lor

Așadar, va fi, într-un fel, un film al familiei noastre, chiar dacă povestea e pur ficțională. Dar e ceva de la fiecare dintre noi care va rămâne pentru totdeauna păstrat, conservat în imaginile acestui lungmetraj. Pe de-o parte, cred că asta e cea mai frumoasă cale a mea și a lui Radu de a crea amintiri.

Iar pe de altă parte, e sigur cea mai puternică modalitate a noastră de a spune povești. Să ne țineți pumnii tuturor!”, a scris actrița pe Facebook. Dana Rogoz și Radu Dragomir au mai colaborat în trecut la lungmetrajul Mo, peliculă care a primit numeroase aprecieri în festivaluri și a fost bine primită de public.

Noul proiect promite să continue această linie artistică, însă de această dată miza este una personală și emoțională, prin implicarea întregii familii. Actrița a subliniat în mesajul său că filmul va rămâne nu doar o realizare profesională, ci și o amintire de neprețuit pentru ea, pentru soțul său și pentru copii.

„Un film al familiei noastre”, așa cum l-a numit, îmbină dimensiunea artistică cu cea intimă, ceea ce îl face cu atât mai special. Deocamdată nu au fost făcute publice detalii despre titlul lungmetrajului sau data lansării, însă postarea Danei Rogoz arată clar entuziasmul și emoția începutului de drum pentru acest proiect cinematografic.

Dana Rogoz și Radu Dragomir, 21 de ani de relație

Recent, cuplul a aniversat 21 de ani împreună, iar actrița a ales să marcheze momentul printr-o postare emoționantă pe rețelele de socializare, în care a vorbit despre relația lor profundă, despre familie și despre bucuria momentelor petrecute alături.

„Radu și cu mine am împlinit ieri 21 de ani de relație! Douăzeci și unu! Sincer, tot mai rar ne mai întâlnim cu cupluri la fel de longevive. Ne iubim, ne respectăm, ne sprijinim unul pe celălalt când dăm de greu, nu contenim să ne privim cu admirație, ne străduim să nu lăsăm să treacă viață fără să construim împreună amintiri, case, filme și, în primul rând, destine ale minunilor noastre, Vlad și Lia.”, a mărturisit Dana Rogoz.

Vedeta a împărtășit și un episod special din ziua aniversării, când, după ce a prezentat Gala Premiilor Cărturino, a ieșit cu soțul și fiica lor, Lia, să cumpere un tort de înghețată. Au mers cu bicicletele și au fost surprinși de ploaie, dar experiența s-a transformat într-un moment plin de bucurie. Lia a fost cea care a surprins fotografic clipa în care părinții ei suflau în tort, în timp ce fratele mai mare, Vlad, era plecat la munte împreună cu colegii de clasă.

„După cum vedeți, doar Lia ne-a fotografiat și a suflat în tort cu noi, și asta pentru că Vlad a plecat cu colegii săi de școală la munte, pentru o noapte, petrecând împreună banchetul de clasa a IV a. Ei sunt „rodul iubirii noastre” – cum îi numește Radu, ei sunt mândria și bucuria noastră cea mai mare. 21 de ani! La mulți ani, nouă!”, a mai scris actrița.

