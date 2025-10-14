„Se spune că nu poți ajunge pe Sfântul Munte Athos dacă nu ești pregătit. Se pare că de această dată nu am fost pregătit, boala m-a oprit sau nu m-a primit Maica Sfântă.” Potrivit declarațiilor făcute de prezentator pe Facebook, totul a început înainte de plecare, când s-a confruntat cu probleme digestive.

Cosmin Seleși nu a mai ajuns pe Muntele Athos

„Am plecat bolnav de acasă, o enterocolită mi-a făcut probleme. Am zis: „Hai să merg la spital, să-mi fac analize și să-mi dea girul medicii că pot pleca.” Am primit rezultatele analizelor, am primit tratamentul și am plecat. Deși frica mă strângea de stomac, speranța că drumul și rugăciunea mă vor vindeca era mai puternică. Mă încredințasem în grija lui Dumnezeu.”

Ajuns în Ouranopoli, punctul de plecare spre Muntele Athos, actorul a resimțit din plin efectele bolii, chiar dacă la început a crezut că va trece ușor peste. „Totul părea în regulă. Ajuns în Ouranopoli, m-am văzut cu ceilalți prieteni cu care urma să intru a doua zi în Sfântul Munte, am luat cina. E adevărat, aveam ceva crampe, dar plecasem cu ele de la București. „Trec ele,” mi-am zis, dar peste noapte lucrurile s-au complicat, am avut niște dureri infernale.”

Dimineața următoare, Cosmin Seleşi s-a aflat în fața unei decizii grele: să continue drumul spre Athos sau să se întoarcă acasă. „Dimineață eram indecis: să plec pe Munte sau să mă întorc la București? Mă gândeam că dacă ajung pe Munte, Dumnezeu mă va ajuta să scap de dureri, dar frica de necunoscut și de complicațiile medicale în izolare mă paraliza. Speranța că pe Munte voi fi ocrotit de Maica Domnului era mare, dar rațiunea îmi spunea să mă întorc. O decizie foarte grea, dar am simțit că e un semn. Cu toate că îmi doream foarte mult să ajung pe Munte, am hotărât să mă întorc la București.”

A ajuns de urgență la spital

Revenit în țară, actorul a ajuns de urgență la spital. „Aterizat la București, am fugit direct la spital, durerile erau din ce în ce mai mari, la camera de gardă de la care plecasem ieri spre Athos. Personalul, la fel de amabil și de profesionist, m-a pus repede pe un pat, mi-a făcut analizele, perfuzii, ecografie, tot ce a fost nevoie. În maximum o oră am avut și rezultatul! O bacterie nenorocită care mi-a invadat sistemul digestiv și de care nu pot scăpa dacă nu iau un antibiotic puternic.”

După tratamentul administrat, starea sa s-a stabilizat. „Mi-au dat antibiotic direct pe venă și m-au trimis acasă. Noaptea nu a fost foarte liniștită, durerile au continuat până azi la prânz, după ce am luat a doua doză de antibiotic.” Reflectând la întreaga experiență, Cosmin Seleşi spune că decizia de a se întoarce i-a salvat sănătatea.

„Se pare că dacă nu mă întorceam la București, lucrurile s-ar fi complicat și mai tare, iar urmările ar fi fost grave. Simt o profundă recunoștință pentru faptul că am luat decizia de a mă întoarce la timp și îi mulțumesc lui Dumnezeu și Maicii Sfinte pentru ajutor și ocrotire.”

În final, actorul își exprimă recunoștința și lansează o întrebare plină de sens: „Acum vin și întreb: Oare nu am fost pregătit să merg pe Muntele Athos sau Maica Sfântă m-a salvat de la chin?” Mesajul lui Cosmin Seleşi se încheie cu o concluzie simplă, dar puternică: „Niciodată să nu renunți!”.

