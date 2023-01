Este prima căsătorie la început de an din showbizul românesc. Pe contul său de Instagram, Costin Craioveanu a anunțat că s-a recăsătorit și a prezentat-o tuturor pe noua sa soție, Ada. El a divorțat de Mihaela Cernea, artista de la Class, după 21 de ani de căsnicie, în toamna acestui an.

„Azi 1.01.23 de ziua Sfântului Vasile cel Mare și după 21 de ani de căsătorie încheiați în septembrie 22, cu 2 copii frumoși și talentați, cu momente frumoase de iubire și respect, cu mii de tablouri și concerte frumoase, am luat-o pe drumuri separate, unul cu Hristos și muzica godspel, altul pe party-uri și muzică electronică & underground. Tatăl meu îmi spunea ca nu poți fi sclav la 2 stăpâni… Am ales acest drum, bun, prost, doar EL știe. Este soția mea, o fată credincioasă și-i mulțumesc părintelui meu Arsenie Boca și tatălui meu din Cer pentru ea. Vă doresc un an nou plin de iubire, fără orgolii sau supărări. Ea este Ada Craioveanu și vă dorim La mulți ani!????”, a scris Costin Craioveanu pe Instagram, potrivit Spynews.

Cântăreața a fost cea care a anunțat în luna martie a anului trecut că a depus actele de divorț la Judecătoria Sectorului 5 din București. „Custodie comună, ne ocupăm ambii de copii. Stăm unii lângă alții, nu avem nicio… suntem civilizați”, spunea pictorul la momentul respectiv.

Ce spunea Costin Craioveanu despre divorțul de Mihaela Cernea

Mihaela Cernea și Costin Craioveanu au fost căsătoriți timp de 18 ani și au doi copii, pe Leon, în vârstă de 17 ani, și pe Leia, în vârstă de 14 ani. Pictorul susținea că în relația lui cu Mihaela Cernea ar fi intervenit alte persoane, care le-au distrus povestea de iubire.

„Azi, 29 septembrie 2022… Cea mai frumoasă familie din România s-a destrămat, azi, din cauza unor țărănoi de pe Sălăjean! Asta e viața… tot timpul voi avea grijă de ei”, anunța fostul soț al Mihaelei Cernea, potrivit Click.ro.

Nu era pentru prima oară când Costin își declara nemulțumirea cu privire la divorț în mediul online. El i-a transmis în urmă cu ceva timp un mesaj mamei copiilor lui. „Să iubești un om 21 de ani și… nimic din cele spuse pe la ziare și judecători să fie 15 la sută adevăr? De ce ai stat, iubita mea, cu mine, dacă nu mă iubești, 21 de ani?”, s-a mai plâns el într-o altă postare de pe Instagram.

