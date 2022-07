Pentru a se muta în Spania alături de familia sa, CRBL și-a vândut toate proprietățile. Artistul este pregătit să o ia din nou de la capăt și să se întoarcă în România, după 6 ani pe care i-a petrecut într-o țară străină. Invitat în emisiunea lui Cătălin Măruță, fostul concurent de la „Survivor România” a vorbit despre decizia pe care a luat-o împreună cu soția sa, dar și fiica lor.

„Azi-noapte am stat și am făcut ședință de familie și azi-dimineață am luat decizia de a reveni pe plaiuri mioritice. Din septembrie, suntem din nou în țară.

Vreau să fac muzică, am niște proiecte. Vreau să continui ce am început, că mai am de spus și de arătat”, a declarat CRBL la PRO TV.

Fiica artistului va merge la școală în România și dă niște teste speciale pentru a vedea în ce clasă va merge. „Am făcut demersurile. Astăzi a avut un test, să vadă la ce nivel este. Am fost la școală cu ea și a trebuit să-i facă un test de evaluare, să vadă unde o încadrează. Se întoarce la aceeași școală”, a spus CRBL despre fiica lui în vârstă de 12 ani.

Cântărețul va locui cu chirie în România, iar soția sa va deschide o școală de dans aici.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

„Am o pereche de adidași care e 17.000 de euro”

Fostul concurent de la „Survivor România” are de luat o mulțime de lucruri din Spania, astfel că transportul îi va da mari bătăi de cap. El deține aparatură de studio, haine, mobilă, biciclete, un caiac, o motocicletă, precum și 100 de perechi de încălțăminte. CRBL a dezvăluit în emisiunea de la PRO TV că are în colecția sa o pereche de adidași care valorează 17.000 de euro.

„Am o pereche de adidași care e 17.000 de euro. Am rămas șocat. A crescut peste ani. Se întâmplă lucruri când păstrezi. Eu i-am cumpărat second, oricum. Că nu-i găseam nici eu când i-am cumpărat, acum vreo 6 ani. Am dat 400 de euro pe ei și acum sunt 17.000”, a susținut CRBL.

GSP.RO Divorțează după 20 de ani de relație: „Era inevitabil”. Cu cine ar fi înșelat-o vedeta

Playtech.ro ȘOC! Elena Băsescu, desfigurată total la față. Nu o vei mai recunoaște în ultimele imagini FOTO

Observatornews.ro Un hotelier de pe litoral a postat un anunț de angajare, însă nu a primit răspunsurile pe care le-ar fi aşteptat: „Ce este atât de amuzant?"

HOROSCOP Horoscop 13 iulie 2022. Racii vor liniște, acum, când întregul context cere de la ei acțiune în protejarea relațiilor importante

Știrileprotv.ro Scene șocante într-un spital din Brazilia. Un anestezist ar fi agresat sexual o femeie însărcinată în timpul unei cezariene

Orangesport.ro "Coşmar. Costumul s-a deschis". Patinatoarea a fost penalizată după ce rochia i-a cedat şi părţile intime s-au văzut la TV | FOTO

PUBLICITATE Ce aflăm din 'profilul de țară 2021' despre stilul de viață al românilor