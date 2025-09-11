Botezul a fost oficiat de Înaltpreasfințitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, iar orașul în care a avut loc slujba a fost ales de Cristina Cioran după ce ea a decis să se mute din București în Constanța, acolo unde locuiește mama ei.

Cristina Cioran și-a botezat băiețelul în Constanța

Imediat după botez, vedeta a stat de vorbă cu jurnaliștii de la Click, cărora le-a dezvăluit că a fost o decizie foarte bună să plece din capitala României, deoarece în orașul de la malul Mării Negre nu este niciodată singură.

„Mă simt foarte bine, sunt foarte încântată că am reușit să îl botezăm pe Max. Cumva îmi stătea pe creier că nu reușeam să-l botez, nu se nimereau plecarea și întoarcerea, ne mai întoarcem, nu ne mai întoarcem… În momentul în care am luat decizia cu mutarea, totul a fost perfect, cu atât mai mult cu cât slujba de botez a lui Max a fost înfăptuită de Înalt Preasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului!

Mă simt foarte bine, o am pe mama lângă mine, nu sunt singură și nu voi fi niciodată singură. Și nici copiii nu vor fi niciodată singuri. Mi-e greu, mi-e și ușor! Pentru mine îmi doresc să fiu sănătoasă. Atât! Pentru că restul vin toate de la sine, dacă eu și copiii mei suntem sănătoși. Și mama mea să fie la fel, sănătoasă, beton, ca să fie alături de noi. Suntem bine”, a spus Cristina Cioran pentru sursa citată.

Recomandări Parlamentul Republicii Moldova, luat cu asalt de prorușii vopsiți în proeuropeni. Cine sunt „cozile de topor” ale Kremlinului

Cristina Cioran a plecat din București de Paște

Fosta prezentatoare TV a mai dezvăluit că a luat de Paște decizia de a se muta din București în Constanța și că nu regretă niciun moment pasul pe care l-a făcut.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 17

„A fost foarte emoționant, a fost ca o revenire acasă! Adică am simțit cum mă trage pământul, locul meu de baștină. A fost ca o confirmare că trebuie să rămân acasă, că am aici lucruri de făcut și că nu ești niciodată singur. Noi ne-am mutat aici, la Constanța, de Paște. Inițial pentru vară! Am zis că rămânem trei luni… și acum am decis să rămânem de tot. Am înscris-o pe Ema la o grădinița de stat de aici și este foarte fericită și e foarte bine că am luat această decizie, să ne întoarcem aici măcar pentru vară, pentru că mama mă ajută mult cu copiii. Unde e mai bine ca acasă? Așa am decis să rămânem la Constanța.

Mama este minunată și nu știu ce m-aș face fără ea! Mă simt foarte bine, eu sunt o fire optimistă. Suntem binecuvântați! E Doamne-Doamne cu noi, deci totul va fi ok! Și când e greu, putem și mai mult! Am început și filmările pentru un proiect de travel și cooking pentru zona Dobrogei, căutăm sponsori și parteneri care să ne susțină. Vom intra în adâncurile Dobrogei și vom găsi rețete interesante”, a adăugat Cristina Cioran.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE