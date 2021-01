Pentru prima dată de la divorț, regina R&B a postat pe Instagram o fotografie în care apare în brațele iubitului, care o sărută pasional, la trecerea în Anul Nou, pe care cei doi îndrăgostiți l-au petrecut pe Valea Uzului.

”Iubitul meu este Tibi Vărzaru, îl știți. Suntem împreună de la divorț”, a declarat Cristina Spătar, pentru sursa citată.

Tiberiu Vărzaru și Cristina Spătar formează un cuplu încă din vara lui 2016, la câteva luni de la divorțul vedetei de Alin Ionescu.

Cristina Spătar are doi copi din căsătoria cu Alin Ionescu.

Cristina Spătar a suferit mult după divorț, fiind nevoită să se mute din vila conjugală, într-un apartament de bloc, împreună cu copiii. Rămasă practic fără venituri, cântăreața a încercat să se relanseze în afaceri chiar cu ajutorului noului iubit, Tibi. Acesta a ajutat-o și din punct de vedere financiar, nu doar sentimental, a dezvăluit vedeta.

”Nu am primit niciun leu de la fostul soţ, mi-am pus pe picioare atelierul de haine, am obţinut şi contracte cu ajutorul prietenului meu. Prietenul meu m-a ajutat foarte tare cu afacerea. El este cel care stă în spatele acestui business. Iubitul meu este alături de mine de la divorț. Toată lumea are un iubit, eu de ce să nu am?”, declara atunci Cristina Spătar.

În ceea ce-l privește pe Tiberiu Vărzaru, înainte de a deveni iubitul Cristinei Spătar, el a mai avut o relație cu fiica cea mică a politicianului Vadim Tudor, Jeni.

