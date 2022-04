Pentru impact.ro, Mihai Trăistariu a dezvăluit că închiriază o garsonieră în Mamaia Nord cu 350 de lei, pe noapte, în plin sezon estival, de Paște, de 1 Mai și prima decadă din iunie cu 150 de lei pe noapte. Cu 200 de lei închiriază pe noapte pentru ultimele două săptămâni din iunie, ca și primele două din septembrie.

„Am luat această hotărâre, aceea de a păstra tarifele de anul trecut. Nu am luat-o ușor, fiindcă o lume întreagă știe că s-au scumpit ca naiba și energia electrică și gazele. Dar voi încerca să merg tot sezonul cu prețurile de anul trecut. Vreau să le arăt oamenilor că se pot baza pe serviciile pe care le ofer. Și să se bucure și ei de condiții bune, după un an întreg de muncă”, a declarat el.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Cântărețul e mândru de afacerea lui, obține profit în fiecare an. „A fost o decizie inspirată, aceea de a cumpăra acele șase garsoniere. Poate la anul sau în cei următori îmi voi lărgi sfera investiției. Nu știu să vă spun cu precizie.

Dar pe durata pandemiei, aceste apartamente mi-au asigurat existența. Fără ele nu știu ce aș fi făcut, vă spun sincer! Câștigul din sezonul estival, cam 20.000 de euro, m-a ajutat să trec cu bine peste toate celelalte perioade de peste an. Mi-am împărțit acești 20.000 de euro la 12 luni și așa am reușit să trăiesc. Inclusiv în această iarnă, când am avut niște facturi de coșmar, la gaze și curent”, a mai spus el.

Mihai Trăistariu a anunțat că românii au început deja să facă rezervări pentru unitățile lui de cazare de la mare. „Între 27 aprilie și 3 mai am toate cele șase garsoniere închiriate.

Nici în acest caz nu am dorit să profit în niciun fel și oamenii cred că au simțit acest lucru. Mai mult, am semnale încurajatoare și pentru întregul sezon, fiindcă am primit multe rezervări pentru lunile de vârf, iulie și august!”, a încheiat artistul în vârstă de 42 de ani.

Foto: Facebook, Click!

GSP.RO Ce-a spus un bulgar stabilit în România despre românce: „Sunt mai drăguțe decât bulgăroaicele, dar...”

Playtech.ro PRINSĂ în pădure cu AMANTUL! O celebră prezentatoare de la noi și-a spulberat căsnicia

Observatornews.ro Tânără de 21 de ani, răpită, violată în grup şi înjunghiată în gât de ''o haită de lupi''. Ucigaşii i-au zdrobit apoi capul cu un bolovan

HOROSCOP Horoscop 3 aprilie 2022. Peștii au tendința de a exagera rolul unor apropiați, ar fi bine să lase situația să evolueze de la sine

Știrileprotv.ro Răspunsul dat de Zelenski atunci când a fost întrebat dacă a ordonat sau nu atacarea unui depozit de petrol din Rusia

Orangesport.ro Panică în Rusia. FOTO! Ce s-a văzut în direct la o televiziune foarte urmărită. Au oprit imediat transmisiunea şi şi-au cerut scuze

PUBLICITATE „Flip The Stereotypes” - celebrăm femeile care răstoarnă prejudecățile