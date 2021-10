Cu ce se ocupă acum Andrei Leonte, primul câștigător „X Factor”. Are trei joburi și a renunțat la aparițiile TV

Andrei Leonte, la „X Factor”

În anul 2012 a urcat pe scena de la „X Factor” și i-a impresionat pe jurați, dar și pe telespectatorii de la Antena 1 cu vocea lui. Talentul l-a ajutat chiar să câștige marele premiu al emisiunii, dar și trofeul. A continuat să își urmeze pasiunea, să cânte, însă a renunțat la aparițiile în emisiuni de televiziune.

De data aceasta a făcut o excepție, a fost invitat la postul de televiziune Antena Stars, și a spus care e motivul pentru care nu apare pe micul ecran. „N-a venit în urma unei crize sau nu a fost un click. Pur și simplu am zis să ridic două degețele când am ceva de zis și în restul timpului îmi văd de ale mele, de celelalte joburi, de celelalte pasiuni. Am zis mai răruț, că-i mai drăguț”, a declarat Andrei Leonte la Antena Stars, conform spynews.ro.

În plus, Andrei Leonte e student. Cântărețul a fost admis la UNATC, specializarea Producție de Film. În aceeași apariție televizată a dat de înțeles că are trei joburi. Andrei Leonte lucrează part-time la o agenție, în funcția de copywriter, totodată, acesta se ocupă și de producția video la casa de producții pe care o are, dar e și cântăreț, merge la evenimente private.

„Sunt copywriter part-time la o agenție, fac producție video, am o casă de producții. Cu lăutăria s-a cam terminat. Am avut ultima nuntă săptămâna trecută”, a mai adăugat Andrei Leonte la TV.

