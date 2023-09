Radu Ștefan Bănică își dorește să joace într-un film alături de două dintre cele mai importante persoane din viața sa. Artistul a dezvăluit cum au reacționat oamenii atunci când a lansat prima piesă.

„Pentru un prim single a fost un feedback bun. La public sunt opinii și opinii, e binevenită și critica și laudele. Sunt și comentarii răutăcioase, dar sunt și comentarii constructive. Nu este un gen muzical pentru toată lumea, eu am spus asta, nu mă aștept să le placă tuturor.

Este un gen afrobeat, este de vară, asta mi-a plăcut mie, am 21 de ani. Ce să scot la 21 de ani, Traviata? Cânt și eu ce-mi place, cu ce mă simt bine, ce ascultă generația mea.

Am intrat la master, la actorie, în continuare, să aprofundez, să cunosc lume. Sincer, cred că am fost ultima generație cu trei ani la licență, acum sunt patru. Am 21, ies la 23 de la master.

Mi-ar plăcea să joc cu tata într-un film. Și mi-ar plăcea să joc și cu Emilia Popescu, a doua mea mamă”, au fost dezvăluirile făcute de Radu Ștefan pentru Cancan.

Invitat în cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță de la Pro TV, Radu a mărturisit cum a reacționat tatăl lui, Ștefan Bănică Jr., atunci când a ascultat melodia Tu!

„A trecut. (…) Este prima mea piesă, am mai scos o piese, de fapt a fost ceva personal, pus pe canal meu de Youtube, dar ăsta e primul meu single, ca artist.

I-a plăcut, a zis că este o piesă…”, a dezvăluit Radu Bănică, în cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță.

