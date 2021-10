De aproximativ doi ani, Alexia Eram nu mai stă pe banii părinților ei. Tânăra, în vârstă de 21 de ani, a reușit să ajungă acolo unde își dorește și este mulțumită de câștigurile pe care le-a avut până acum. A terminat facultatea în Anglia, apoi s-a întors în România, unde este implicată în foarte multe proiecte.

„Am o casă frumoasă plătită din banii mei, îmi permit să merg în vacanțe, să mănânc la orice restaurant aș vrea, să petrec așa cum îmi doresc și să îmi cumpăr ce îmi doresc”, a spus Alexia Eram.

Invitată în podcast-ul lui Radu Țibulcă, fiica Andreei Esca a subliniat faptul că de doi ani se întreține singură. Tânăra este recunoscătoare părințiilor săi pentru educația pe care i-au oferit-o și modul în care au învățat-o să înțeleagă valoarea banilor. Alexia Eram a demonstrat că poate face orice își propune și nu este un copil de bani gata care nu vrea să muncească.

„Sunt de doi ani pe picioarele mele, ca să înțeleagă toată lumea și să nu se mai facă speculații. Întotdeauna am avut sprijinul părinților, nici nu se pune problema. Cred că dacă nu aș fi făcut ce am făcut și nu eram o persoană interesantă sau nu aș fi făcut lucruri inteligente și interesante, oamenii nu m-ar mai fi urmărit. Oamenii cred că dacă tu ești dintr-o familie cu bani, automat tu nu știi să faci anumite lucruri sau speculează că am tot timpul ajutorul părinților. Părinții mei m-au educat foarte bine, ei au vrut să înțeleg valoarea banilor și că trebuie să muncesc pentru ceea ce ai”, a declarat Alexia Eram în cadrul podcast-ului.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

Cu ce se ocupă Alexia Eram

În ultima perioadă, fiica Andreei Esca este implicată în foarte multe proiecte, mai ales că are foarte mulți oameni care o plac și o urmăresc pe rețelele de socializare. Fiica Andreei Esca își câștigă banii din social media, unde face diverse campanii pentru produse. De asemenea, ea lucrează și la revista mamei sale, unde are o pagină de shopping. Până de curând, Alexia Eram era și gazda unei emisiuni de fashion de la Alist Magazine.

„Eu sunt content creator, pentru că oamenii au avut o problemă cu termenul influencer, dar eu nu am nicio problemă. Pot să spun că sunt influencer, eu sunt activă și pe YouTube. Din social media îmi iau toate veniturile. Colaborez și cu Alist Magazine, revista mamei mele, unde fac o pagină de shopping, unde înainte făceam și o emisiune despre fashion”, spune Alexia.

Tânăra recunoaște că a ajutat-o și faptul că mama ei este celebră, însă consideră că dacă nu era bună la ceea ce face, oamenii nu o mai urmăreau. Alexia Eram muncește foarte mult, poate chiar prea mult pentru vârsta ei, după cum a spus și Andreea Esca într-un interviu.

„Mama m-a ajutat să fiu unde sunt sau m-a ajutat să ajung mai repede unde sunt. Poate unui copil care nu are părinții cunoscuți îi este puțin mai greu să ajungă unde sunt eu. Ca să rămâi acolo trebuie să faci acolo. Dacă nu ești bun, chiar dacă mama ta e Andreea Esca nu vei rămâne în acel punct”, a declarat Alexia Eram.

Citeşte şi:

Cătălin Cazacu, primele declarații după ce a fost surprins sărutându-se cu Ramona Olaru: „Ieșim împreună de multă vreme”

Anamaria Prodan, despre zvonurile că ar avea o relație cu Dan Alexa: „Dacă eu te bat, sunt cu tine?”

Prima imagine cu chipul băiețelului Andreei Ibacka și al lui Cabral. Namiko nu este geloasă pe fratele ei

PARTENERI - GSP.RO Cum se împarte averea! Anamaria Prodan a anunțat câți bani primește Reghecampf la divorț: „Trădătorul e în genunchi”

Playtech.ro Tragedie la Masterchef România. A MURIT celebrul Chef, care a fost cauza morții

Observatornews.ro "Nu a fost forțată. A cerut ea!". Părinții celor patru băieți acuzați de viol în Galați spun că fiii lor ar fi fost încurajați de copilă

HOROSCOP Horoscop 20 octombrie 2021. Fecioarele caută stabilitate, mai ales când planurile lor atârnă de un fir de ață

Știrileprotv.ro Cioloș, enervat de Șoșoacă în Parlament: 'Sper că aveți puțin pe conștiință minciunile'

Telekomsport 15 ultraşi ai Stelei au făcut dezastru la un meci din Olanda. Cum s-au deghizat ca să scape de poliţie

PUBLICITATE Cum cureți și cum dezinfectezi corect fiecare cameră din casă. Acum poți face asta rapid, simplu și fără clor