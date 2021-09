Alexia Eram s-a mutat singură și locuiește într-un apartament cu trei camere dintr-o zonă bună a Capitalei. Fiica Andreei Esca este fericită că a reușit să își cumpere casa mult visată și este încântată de cum a fost decorată.

„Sunt foarte mândră că am reuşit să-mi cumpăr un apartament. 3 camere, cochet şi e al meu! Cu multe economii din proiectele mele, un împrumut de la bancă şi un mic ajutor de la părinţi, here I am! Sunt fericită şi recunoscătoare!”, a spus tânăra vedetă.

Alexandre Eram, tatăl ei, a fost cel care a mai ajutat-o cu ideile pentru decorarea apartamentului. Alexia Eram a mers pe nuanțe de roz, alb și gri.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 8

„M-a inspirat culoarea roz – evident – pentru că este culoarea mea preferată și am vrut să fie retro-modern. (…) Am colaborat cu un designer de interior, care m-a ajutat cu proiectarea casei. Evident, cu ideile mele și ale lui tata. Am vrut neapărat ca apartamentul meu să aibă un dressing, așa că am transformat al doilea dormitor în dressing: paradisul meu”, a spus fiica Andreei Esca.

Alexia Eram locuiește în centrul Bucureștiului

Apartamentul are două dormitoare și un living și se întinde pe două etaje. Are o terasă mare la etaj și o terasă mai mică jos. Alexia Eram a preferat să locuiască în centru, pentru că și-a dorit să fie cât mai aproape de familie.

„Întotdeauna am locuit în centru. Cred că a fost, pur și simplu, de obișnuință. Așa că tot în centru mi-am luat casa ca să fiu, așa, aproape de familie”, a spus tânăra.

Despărțirea de casa părintească a fost destul de grea pentru Alexia, însă ea a fost obișnuită cu plecatul de acasă, având în vedere că a studiat la o facultate în Anglia, unde a și locuit timp de doi ani.

„A fost destul de greu, asta pentru că deja de 2 ani stăteam în altă țară, mi-a fost mai ușor să mă detașez”, a mai adăugat Alexia.

Apartamentul în care locuiește Alexia Eram, în vârstă de 21 de ani, ar fi costat aproximativ 200.000 de euro.

