Chiar dacă e căsătorită cu Adrian Mutu, Sandra nu a renunțat la meseria ei de fotomodel. Se preocupă de familie, de casă, de Tiago, băiețelul ei și al antrenorului, însă are timp și pentru proiectele ei. De curând a realizat o ședință foto specială pentru un cunoscut brand de bijuterii. Apare cu coliere, cercei, inele în valoare de zeci de mii de euro.

Pe pagina ei oficială de Instagram, Sandra Mutu s-a mândrit cu noua ședință foto, iar fotografiile ei au fost apreciate de sute de fani.

Povestea de dragoste dintre Sandra și Adrian Mutu

În anul 2013, Adrian Mutu divorța de Consuelo, cea de-a doua soție a lui și femeia care i-a dăruit două fetițe. Rapid, în 2014, fostul fotbalist devenit antrenor avea să înceapă o relație cu Sandra Bachici, cea care a devenit doamna Mutu. Acum ceva vreme, antrenorul a fost invitat în podcastul lui Cătălin Măruță, unde a dezvăluit că își cunoaște soția de mai mulți ani, a remarcat-o în 2010, pe când ea era Miss România.

„Pe Sandra am pus ochii când avea doar 15-16 ani și era la Miss România. Am văzut-o acolo, mi-a plăcut și am zis: «Ce fată frumoasă!». Eu eram însurat atunci, aveam 30 de ani”, a mărturisit Adrian Mutu pe YouTube. De șapte ani, cei doi sunt de nedespărțit. Au stat o perioadă în Dubai, apoi au revenit în România, unde el a devenit antrenor. E ocupat, dar nu uită niciodată de familia lui. „Cu Sandra sunt de 7 ani împreună și suntem foarte fericiți. Are o înțelepciune de bănățeancă, o sensibilitate și o finețe incredibile pentru cei 28 de ani ai ei. Sandra e o ființă solară, se vede asta și pe cel mic, cum l-a crescut. Recunosc că sunt gelos.

Pe Tiago vreau să îl duc la fotbal peste un an. De la doi ani a pus piciorul pe minge, sper să mă moștenească. Îmi place să gătesc, mă relaxează. Țin minte că am pierdut odată un meci și am gătit cinci feluri, de nervi. Făcusem ardei umpluți și ciorbă de perișoare, până la cinci dimineața am stat. Se umpluse frigiderul. În șapte ani, eu cu Sandra nu ne-am certat niciodată. Părinții și socrii s-au mutat la București de un an, de când cu pandemia, stau lângă noi. Vin pe la noi mai mereu, ne înțelegem perfect. Mama-soacră e mână de fier în familie. Rezolvă tot!”, a mai povestit în urmă cu aproape doi ani Adrian Mutu.

Sandra Bachici și Adrian Mutu s-au căsătorit în toamna anului 2017. Tot atunci a venit pe lume și băiețelul lor, Tiago.

