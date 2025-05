După ani de succes pe scenă alături de trupa Animal X și o carieră solidă în televiziune, Șerban Copoț și-a găsit o nouă direcție profesională, surprinzătoare pentru mulți dintre fanii săi. Artistul s-a reprofilat complet și activează acum într-un domeniu total diferit: protecția mediului.

Cu ce se ocupă Șerban Copoț în prezent

În prezent, Șerban Copoț este expert în calculul amprentei de carbon, implicându-se activ în proiecte dedicate sustenabilității și reducerii impactului asupra mediului.

„Mă ocup de proiecte de mediu, sunt expert în calculul amprentei de carbon. Am dezvoltat un software care te ajută să îți calculezi amprenta de carbon a businessului tău. În plus, am și un proiect cu tabere pentru copii, pe care îl organizăm în fiecare vară. Abia aștept să vină vara și să vină copiii în Tabăra Exploratorilor”, a declarat Șerban Copoț pentru Spynews.ro.

Această schimbare de carieră nu este întâmplătoare – deși a fost mereu asociat cu muzica și televiziunea, Șerban Copoț a pus un accent deosebit pe educație și și-a cultivat de-a lungul anilor interesul pentru problemele ecologice.

„Școala am împletit-o întotdeauna cu cariera. Așadar, nu am renunțat niciodată la școală, iar acesta era, de fapt, background-ul meu. Când mergeam pe la TV și vorbeam despre schimbările climatice, lumea se uita la mine ca la un nebun, în 2006-2007. Dar acum, piața s-a maturizat și schimbările climatice sunt, într-adevăr, o problemă de care lumea este conștientă”, a mai spus fostul component al trupei Animal X.

Șerban Copoț își folosește influența pentru a educa publicul în privința protejării planetei

Pe lângă activitatea profesională, Șerban Copoț este foarte activ în mediul online, unde își folosește influența pentru a educa publicul în privința protejării planetei. Postează frecvent informații utile, sfaturi practice și îndemnuri la responsabilitate, devenind astfel o voce importantă în lupta pentru un mediu mai curat.

„Mă străduiesc să fiu un sprijin pentru oameni, să creez materiale educative pe social media legate de acest subiect, pentru că școala pe care am făcut-o îmi oferă, cred, dreptul să vorbesc despre asta”, a mai adăugat Șerban Copoț.

