„Pe vremea studenției am cunoscut o americancă, studentă a Uniuversității din București. Ne legau și niște relații de familie mai vechi. Apoi s-a născut primul nostru băiat.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

După ce am absolvit am stabilit, cel puțin pentru început, că e mai bine să creștem copilul în SUA decât în România post-decembristă. A urmat al doilea băiat și, fiind tată a doi copii născuți în America, a trebuit să mă stabilesc definitiv alături de ei”, a declarat Tudor pentru Fanatik.

„De mulți ani predau matematică într-un program liceal. Am avut noroc că am absolvit un liceu de matematică-fizică, am avut o baza solidă și am putut trece toate examenele pedagogice necesare”, mai povestește actorul din „Liceenii”.

Ce spune despre relația cu foștii colegi din „Liceenii”

„E o tradiție pentru „liceeni” ca să ne întâlnim când sunt în București! Cu Ștefan Bănică jr. comunic mereu și am rămas la fel de apropiați de aproape patru decenii! Cu Oana Sîrbu am apărut și în câteva emisiuni de televiziune, e un om minunat. Sunt impresionat de carierele artistice ale Cesoniei Postelnicu și Mihai Constantin, două prezente remarcabile ale scenei românești contemporane.

Recomandări Incendiu lângă Moscova. Chiar agenția TASS contrazice Ministerul Situațiilor de Urgență: clădirea distrusă e a unei unități militare, nu civilă, cum s-a spus

Suntem o generație care sper că nu a dezamăgit. Sunt mirat, dar plăcut impresionat de faptul că și ai tinerii telespectatori urmăresc cu interes filmul „Liceenii” și că sunt emoționați de personaje și relațiile dintre ele. Și că, părinții lor își amintesc cu nostalgie și drag, prin film, de adolescență.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO A lovit-o cu piciorul în spate, a lovit-o cu capul în gură. Cine e vedeta care riscă 5 ani de închisoare, toată lumea e șocată de ce i-a făcut fostei iubite

Playtech.ro ȘOC! Florin Salam, în stare GRAVĂ la spital! A fost internat de URGENȚĂ și trecut pe oxigen!

Observatornews.ro "Stăm cu sufletul cât un purice". Mărturiile românilor de pe insula Thassos. Paradisul grecesc, înghiţit de flăcări

HOROSCOP Horoscop 11 august 2022. Taurii au destule motive să revină la gânduri mai bune în legătură cu familia și să renunțe la gândurile negre

Știrileprotv.ro Păcăleală la o benzinărie din Argeș. Un șofer a „alimentat” TIR-ul cu aer

Orangesport.ro Plecat din Guvernul Rusiei, a dat de gol când are loc finalul războiului din Ucraina! Răsturnare de situaţie: ce se întâmplă imediat cu Vladimir Putin

PUBLICITATE Pssst!!! Ai auzit de Remixshop? Au zilnic reduceri de până la 90%

PUBLICITATE Cătălin Scărlătescu, transformare uluitoare după America Express