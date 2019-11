De Livia Lixandru,

Mirela Boureanu-Vaida era în 2002 o cântăreaţă aflată la debut şi avea un iubit mai cunoscut decât ea, Claudiu Popescu, membru fondator al trupei No-Name, în mare vogă la vremea respectivă.

Claudiu Popescu, membru fondator al trupei No-Name

Mirela Boureanu avea doar 20 de ani, participase la mai multe festivaluri de muzică şi tocmai câştigase un casting prin care devenise membră a trupei de fete Ho-Ra.

„Pentru viitorii ei fani, avem o veste bună: Mirela este singură! Din februarie, s-a despărţit de iubitul ei, Claudiu de la No-Name”, scriau ziarele în 2003.

Are trei copii cu Alexandru Vaida

Actualului soţ nu-i place să fie în centrul atenției. Alexandru Vaida este director comercial la o companie și călătorește foarte mult prin țară.

„El este un tip mai retras. Din toate pozele pe care le am pe Facebook, el nu apare în nici măcar una. Nu are cont de Facebook, nu are cont de Instagram.

El are o părere altfel decât a mea, ceea ce este bine pentru că mă completează. E alegerea lui să nu fie persoană public, respect treaba asta.

Călătoreşte şi acum, dar asta pentru că este director comercial la o firmă care are sediul în Sibiu, în Mediaş şi îi place foarte mult pentru că acolo sunt ardelenii lui. Asta e meseria lui’, explica Mirela vaida într-un interviu pentru revista Viva.