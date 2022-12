În vârstă de 45 de ani, Cristina Cioran a trecut prin multe încercări în ultimii doi ani. Ea a născut prematur fetița pe care și-o dorea atât de mult, iar recent s-a despărțit și de iubitul ei. După separarea de tatăl micuței Ema, Cristina s-a mutat cu mama ei, care o ajută enorm cu creșterea fetiței sale.

„Ce să facă fetița mea, Ema este bine, este acasă cu mama, de altfel. Mama m-a păsuit astăzi, mi-a dat voie, de altfel, să vin la un eveniment. Mă ajută foarte mult, ne-am mutat împreună, cum ar veni. Este adevărat că nu mă așteptam la 45 de ani să mă mut cu părinții, dar ce să zic asta este situația. În rest, este foarte bine, creștem, mâncăm, ne dezvoltăm, începem să vorbim, începem să mergem, este foarte bine”, a declarat Cristina Cioran pentru ego.ro.

Cristina Cioran își va duce fetița la creșă

Fosta prezentatoare TV s-a decis ca anul viitor să o ducă pe Ema la creșă. Cristina Cioran lucrează la un centru cultural și în vara anului viitor se va întoarce la muncă. Deși s-a despărțit de Alex Dobrescu, ea încearcă să se descurce singură, iar mama ei reprezintă un real ajutor pentru ea.

„Bine, este și cumva o reconectare cu mama mea și este foarte bine că este așa. Mă descurc și singură, să nu crezi că nu, doar că am decis să rămânem împreună. Deocamdată nu, dar o voi duce, da (n.r. la creșă). O voi duce pentru că din vară mă întorc la muncă, eu lucrez la un centru cultural și mă voi întoarce la job. Atunci, da, o voi duce la creșă. Totul este perfect, nici nu se putea mai bine. Atunci când se încheie un capitol, cu siguranță este începutul altuia, care poate să fie mai ușor, mai greu, na. Nu poate să fie nimic perfect”, a spus vedeta.

„Am luat o decizie pe care mi-am susținut-o”

Cristina Cioran susține că este bine după despărțirea de tatăl fetiței sale. Consideră că decizia pe care a luat-o a fost una foarte bună pentru ea și copilul ei. Se pare că Alex Dobrescu nu își arată interesul față de creșterea Emei.

„Eu sunt OK, nu știu ce ar fi trebuit să fac. Am luat o decizie pe care mi-am susținut-o. Am luat această decizie să plec, să închei această relație, ca atare eu zic că sunt bine. Acum ce se întâmplă mai departe cu cealaltă parte, nu este treaba mea. Deocamdată interesul nu se arată. Nu știu cum vom face (n.r. cu privire la creșterea fiicei sale alături de fostul partener). Vom face cumva, într-un fel”, a mai declarat aceasta pentru sursa mai sus menționată.

După dezamăgirea provocată de fostul iubit, Cristina Cioran nu se mai gândește momentan la o nouă relație. Vedeta vrea să ia o pauză și să se axeze pe creșterea fiicei sale.

„Acum să nu te gândești că sar din relație în relație sau din aventură în aventură. Nu îmi mai trebuie. Vreau să iau o lungă pauză de orice la capitolul acesta.”

După despărțirea de Cristina Cioran, Alex Dobrescu și-a refăcut viața cu Diana, o fată în vârstă de 20 de ani, iar diferența de vârstă nu a fost o problemă pentru ei.

