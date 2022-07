Cântăreața ne-a declarat că e încrezătoare în ceea ce privește acest proiect de televiziune. La început, când a primit invitația la casting, ea nu era convinsă că își dorește să facă parte din juriu, însă Smiley a încurajat-o. „Eu nu cred că mi-am dorit așa de mult proiectul ăsta și când am fost întrebată înainte dacă mi-ar plăcea. Eram într-un podcast, la Horia Brenciu, el mi-a pus întrebarea asta: Dacă ai primi propunerea să devii antrenor în juriul Vocea României?

Am zis că aș refuza pentru că am zis că e mult prea devreme ca eu să fac chestia asta, cred că nu e momentul potrivit, cred că mai am multe de demonstrat ca să ajung să ocup un loc în juriul de la Vocea României. Astea au fost cuvintele mele.

Am fost chemată la casting, eu nu am probleme, la castinguri mă duc, le încerc pe toate și de undeva sare iepurele. M-am dus la castinguri, apoi am purtat discuții cu producătorii și eu le-am spus: Băi, eu singură nu aș veni, să ocup acolo un scaun, nu simt că e momentul pentru mine, nu o să am probabil credibilitate în fața concurenților pentru că sunt nouă, sunt mică, știu exact ce am de oferit. Eu am studiat, sunt un om care are noțiuni muzicale și tehnice, dar îmi e frică că nu vor avea încredere în mine, adică eu cred că mai am de demonstrat niște lucruri ca să pot să-i fac pe concurenți să aibă încredere în mine.

Atunci, Smiley a zis: Ia stați așa! Hai cu mine pe scaun la Vocea României! Hai să îți arăt eu cum se face, că trebuie să ai încredere în tine, în chestia asta pentru că avem de învățat de la absolut oricine și tu ești una dintre vocile importante ale generației tale și chiar ar avea ce să învețe. Doar nu te chemau oamenii ăstia la casting pentru că ești nimic. Dacă ai luat castingul ăsta, înseamnă că ești potrivită pentru a fi în juriul de la Vocea României.

Am zis: Bine, hai să încercăm și pe asta. Până la urmă eu sunt datoare să spun da și vedem încotro ne duce viața că deja nu mai înțeleg mare lucru din ea. Nu mai am timp pentru viața personală, așa că viața mea personală e total îmbinată cu cea profesională”, ne-a spus artista.

În această perioadă, Theo Rose are un program foarte încărcat, însă face față cu brio. E mândră de succesul ei și nu vrea să îi dezamăgească pe cei din jurul ei, pe cei care au ajutat-o. „Eu cred că am înțeles că am niște date pe care trebuie să le exploatez. Era păcat! Sunt foarte mulți oameni talentați pe lângă mine pe care eu îi văd și le văd potențialul și care își irosesc timpul, tinerețea și resursele. Eu am zis că nu vreau să fac așa, mai bine muncesc până mă ia naiba, dar mai târziu există niște satisfacții pe care nu ai cu ce să le compari. (…)

În timpul săptămânii sunt la Voce și la serial (n.r. e actriță în serialul Clanul de la Pro TV și în weekenduri cântâm pentru oamenii care ne-au angajat să îi distrăm la evenimentele lor. Sincer, e o ocazie pentru mine pentru a mă distra. Intru pe scenă și mă distrez și eu cu oamenii. Dansăm, cântâm, nu am mai altă distracție, că nu mai am timp să ies în oraș, să petrec timp cu prietenii. Am trupa cu mine, ei sunt familia mea. Încerc să nu mă vait, ci să mă bucur de toate”, a încheiat cântăreața.

