Printre concurenții ediției din 31 martie de la Chefi la Cuțite 2025 s-a remarcat Alberto Guță, unul dintre băieții lui Nicolae Guță. În emisiunea de la Antena 1 el a fost însoțit de iubita lui, de Raluca. Pentru jurați, tânărul în vârstă de 18 ani a gătit o friptură de vită alături de piure de cartofi și sparanghel la tigaie.

Pe jurați însă i-a impresionat cu povestea lui și cu talentul la muzică, moștenit de la tatăl lui, Nicolae Guță. „Sunt fiul lui Nicolae Guță. În primul rând vreau să vă zic că e o sarcină destul de grea pentru că trebuie să-i duci numele mai departe unui om atât de mare.

În al doilea rând mă simt foarte bine că am moștenit talentul de la el și pot să am viața asta frumoasă pe care mi-o oferă muzica. El a muncit că ne-o ofere, nu doar mie, ci la toți copiii lui. Suntem 13 frați, echipă de fotbal.

Ne înțelegem foarte bine, ne iubim foarte mult, suntem foarte uniți. Nu este un tată dur, este un tată exigent și nu suportă să te împiedici de aceeași piatră, de aceeași greșeală. Tata are o influență mare asupra mea. Parcă îl văd așa deasupra mea și nu mai fac nimic”, a povestit Alberto Guță la Chefi la cuțite.

Tânărul speră să aibă succes în cariera în muzică pe care a început-o deja, și-a lansat și primele piese. „Cred că aveam 5-6 ani când m-am apucat de pian. Am făcut școala de muzică și de acolo a început toată pasiunea mea. Eu mă simțeam atras. Am cântat cu el un an de zile, am mers la foarte mult cântări. Acum cânt singur. Au fost emoții foarte mari.

Când am început să merg cu tata, nu am știut ce m-a lovit, parcă am luat un croșeu. Trebuie să fii de fier. Dormi trei ore și apoi mergi să cânți și trebuie să pari odihnit. E un sport greu să cânți lângă un asemenea om nu îți permiți greșeala. Nu aveam emoții pentru lumea din jur, aveam emoții pentru el”, a mai spus fiul manelistului.

De ce s-a certat cu Narcisa Guță, mama lui

De curând, tânărul a avut public un scandal cu Narcisa Guță, mama lui. Totul ar fi pornit de la iubita tânărului, care nu ar fi deloc pe placul soacrei. În urma divergențelor, Alberto Guță s-a mutat de acasă, spre supărarea mamei lui.

„Te-am crescut cu tot dragul și cu toată afecțiunea, știe toată România! Cum ai putut să mă dai tu pe mine la o parte? Sunt mama ta care ți-a dat viață și te-a crescut. Eu vreau să spun oful meu, eu o să mor. Eu dacă mor, vreau să știe toată lumea că dacă ajung la spital, dacă mi se întâmplă ceva este datorită lui că a luat o femeie care l-a îndepărtat de mine, mă urăști pentru femeia cu care trăiești și pentru soacra sa”, i-a reproșat ea pe TikTok.

„Eu m-am mutat singur cu iubita mea, nu cer niciun ajutor, mă întrețin singur, ca să știe toată lumea, eu m-am săturat. Mie nu-mi place să ies pe TikTok, să spăl rufele, toate certurile ăstea eu m-am săturat de ele. E mama mea, o iubesc, o respect, dar certurile ăstea eu nu mai pot să le suport. De-aia m-am îndepărtat de ea. Am ales să-mi trăiesc și eu viața”, a reacționat Alberto Guță.

