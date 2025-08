Deși intenționa inițial o aniversare liniștită, Elena Gheorghe a avut parte de o zi plină de surprize, emoție și momente memorabile, alături de familie și prieteni apropiați.

„Viața a avut alte planuri”

Artista a făcut publică o declarație emoționantă pe rețelele de socializare, în care a povestit cum a decurs ziua aniversară și cât de specială a fost pentru ea: „De ziua mea am zis că nu voi face nimic special, doar o ieșire liniștită la masă cu familia. Dar viața a avut alte planuri. ❤️ Prietena mea dragă a venit tocmai din Anglia, am avut un restaurant doar pentru noi, apoi ne-am plimbat pe Calea Victoriei și am savurat atât bunătățile de altădată, cât și deliciile prezentului. 😊

Un domn cu chitară a venit la masa noastră și ne-a cântat, iar totul părea desprins dintr-un film, regizat până la cel mai mic detaliu… 🎶 A fost atât de frumos, încât m-am gândit că o singură zi nu e de ajuns. Așa că… săptămâna viitoare mi-aș dori sărbătoarea «varianta extinsă», cu prieteni și oameni dragi, pentru că… o dată fac 40! 🥰🥂 P.S.: Pentru momentele amuzante da la sfârșit unde sunt filmulețele 🤣”.

O apariție spectaculoasă în centrul Capitalei

Recomandări 1 august 1943, ziua în care Ploieștiul era programat să fie ras de pe suprafața pământului. „Avioane dușmane au aruncat jucării, bomboane, stilouri care, la cea mai mică atingere, fac explozie”

Într-una dintre imaginile surprinse în fața Teatrului Odeon din București, Elena Gheorghe strălucește într-o ținută roz cu imprimeu geometric, formată dintr-un top cu nod frontal și o fustă mini. Ținuta i-a pus în evidență silueta impecabilă, completată de pantofi transparenți cu toc și o pereche de ochelari de soare oversized. Alături de ea, în fotografie apar frații ei, Ana și Costin, iar zâmbetele lor trădează buna dispoziție și energia pozitivă a zilei.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 11

Petrecere în familie într-un cadru elegant

Într-o altă fotografie, Elena Gheorghe este înconjurată de familie, într-un restaurant cu un decor elegant, sub o boltă transparentă și vegetație luxuriantă. Poartă aceeași ținută roz, completată de o eșarfă aurie pe care scrie „La mulți ani”.

Ține un pahar de șampanie în mână și zâmbește larg, în timp ce este flancată de părinți, copii, frați și apropiați. Atmosfera caldă, zâmbetele sincere și decorul rafinat sugerează o reuniune de suflet, plină de iubire și apreciere pentru artistă.

Recomandări Propaganda de stat din Rusia cere ca „nimeni să nu mai rămână în viață în Ucraina”, înainte de atacul de la Kiev soldat cu 31 de morți și 159 de răniți

Noua melodie lansată de Elena Gheorghe

Elena Gheorghe vine cu o nouă surpriză pentru fani. Îndrăgita artistă a împlinit 40 de ani și face un cadou muzical publicului ei. Cântăreața a lansat o melodie HOT, intitulată „Piesa de la radio”, care se bucură și de un videoclip pe măsură.

Piesa se va regăsi pe albumul pe care Elena Gheorghe îl va lansa în această toamnă, un album care „spune” povești din viața ei.

„De ziua mea, vă dăruiesc cu drag muzica mea pentru că așa cred eu că trebuie să fie: un sărbătorit oferă ce are el mai bun. «Piesa de la radio», lansată azi, face parte din noul meu album ce va apărea în toamnă. Este cel mai personal album al meu de până acum, plin de povești reale din viața mea”, spune Elena Gheorghe.

Inspirația pentru noua melodie

Artista, cu peste 20 de ani de carieră muzicală, și-a găsit inspirația pentru «Piesa de la radio» într-un sertar din casa copilăriei. Mai exact, Elena a descoperit, în casa părintească, jurnalul ei din adolescență. „Inspirația a venit într-o zi în care, acasă la părinții mei, am găsit jurnalul meu din adolescență. L-am recitit cu emoție – gânduri despre prima iubire, prima dezamăgire, frământări, speranțe. De acolo a început totul.

Recomandări Ileana Racheru, expert în spațiul ex-sovietic: „Coaliția pentru Familie a fost fondată la Moscova, prezentă la evenimentul MEGA, iar Brian Brown promovează narațiuni rusești”

Albumul vorbește despre călătoria mea spre echilibru și iubirea pe care o trăiesc acum, dar și despre suferințele de dinainte. Soțul meu este astăzi echilibrul meu, dar în acele pagini sunt toate versiunile mele de dinainte de el. La un moment dat, scriam că nu cred că voi putea asculta vreodată piese la radio fără să plâng. Din acel sentiment s-a născut «Piesa de la radio».

Împreună cu Ionuț Bacula și Vlad Manolache am compus un îndemn sincer de a te ridica, a merge mai departe, a dansa și a lăsa în urmă tot ce nu-ți mai face bine”, mai spune Elena Gheorghe.

Cariera Elenei Gheorghe

În cei peste 20 de ani de carieră, Elena și-a obișnuit fanii cu show-uri originale și complexe, premiate de nenumărate ori. Cântăreața a depășit așteptările publicului datorită lejerității cu care a trecut de la un stil muzical la altul.

Elena Gheorghe este unul dintre cei mai de succes artiști din România, cu o carieră muzicală extraordinară, cu hituri cunoscute și apreciate, dar și sute de concerte susținute. Cu 4 milioane de urmăritori pe Facebook și Instagram, și alte câteva sute de mii pe YouTube, Elena Gheorghe își ține la curent publicul, cu activitatea ei, fiind extrem de prezentă pe platformele online.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE