Tily Niculae, în vârstă de 39 de ani, se află într-o perioadă plină de realizări și schimbări pozitive. După ce a anunțat că a divorțat, actrița și-a concentrat atenția asupra vieții profesionale și tocmai și-a îndeplinit un vis mai vechi: să devină profesoară de limba engleză.

În urmă cu trei ani, Tily și-a dorit o schimbare în carieră și a decis să se întoarcă pe băncile școlii. În 2022, s-a înscris la o facultate din Pitești, iar acum planurile ei au prins contur. Pe lângă activitatea de actriță, Tily a început să predea limba engleză, având chiar și propriii copii, Radu și Sofia, ca elevi.

Tily Niculae e mândră de noul loc de muncă

Mândră de realizare, vedeta a împărtășit emoțiile primei zile de școală pe Facebook, alături de fotografii în care apare zâmbitoare, purtând o rochie mov.

„Ca profesor de limba engleză aflat la început de drum, simți cum fiecare zâmbet și fiecare ochi curios îți dau curaj, deși în piept bate un amestec de emoție și entuziasm. Radu, cu energia lui de grupa mare, aduce o doză de inocență și curaj copilăresc, iar Sofia, elevă de clasa a VIII-a, reușește să transforme ziua într-o sărbătoare cu lasagna ei pregătită cu grijă – un gest cald care parcă spune: «Suntem împreună în povestea asta».

E un nou început pentru noi. Dar mai ales, e promisiunea că orele de engleză nu vor fi doar lecții, ci și întâlniri cu zâmbete, glume și descoperiri”, a transmis Tily Niculae.

Tily Niculae și-a anunțat implicarea într-un proiect online dedicat femeilor

Pe lângă acest pas important, Tily Niculae și-a anunțat implicarea într-un proiect online dedicat femeilor, în care își propune să împărtășească lecțiile învățate din experiențele sale de viață și transformările prin care a trecut.

Astfel, actrița demonstrează că schimbarea și evoluția personală sunt posibile la orice vârstă și că pasiunea și determinarea pot transforma visurile în realitate.

