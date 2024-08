Anca Dumitra a dezvăluit că va naște după data de 31 august, la începutul lunii septembrie. Nu i-a mai rămas nimic de făcut decât să se bucure din plin de această perioadă și să își aștepte cu nerăbdare bebelușul.

Anca Dumitra și-a făcut o ședință foto în curte, îmbrăcată cu o rochie albă și purtând bucle lejere. Vedeta își expune mândră sarcina avansată.

Manfred Spendier, soțul Ancăi, a fost în culmea fericirii atunci când a aflat că va deveni tată. Anca a mărturisit recent că nu a avut o sarcină prea grea și că, în general, s-a simțit bine, profitând de orice moment din această perioadă de șase luni.

„Mă simt foarte bine. Nu am nicio problemă, nicio treabă, nicio greață, trimestrul doi. Trimestrul unu a fost un pic dificil, dar nu ceva exagerat, au fost mici grețuri, dar acum totul este foarte bine. Am energie, am poftă de mâncare. (…)

Am fost împreună (n.r. – ea și soțul ei la control). Cumva bănuiam ceva, am vrut să am certitudinea, astfel încât am făcut testul. Am zis că țin secret până la ziua lui de naștere, urma să fie în câteva zile. Dar nu am putut, eu de obicei nu prea pot să țin secrete”, a declarat Anca Dumitra, într-o emisiune TV.

Cum a început povestea de dragoste între Anca și Manfred

„Manfred m-a văzut acum 10 ani, prima dată în serial, el nevorbind la vremea respectivă nici limba română, neînțelegând limba română, deși era deja de vreo șapte ani în țară. Întâmplarea e destul de simpatică.

Era într-un cantonament în sudul Spaniei cu români și automat toată ziua antrenamente și pe seară, într-un loc lipsit de internet, a venit cineva cu un stick și pe stick s-a dovedit a fi primul sezon din Las Fierbinți.

Noi doar ce ieșisem pe post în 2012. Un austriac care ar fi vorbit despre orice altceva seara decât să se uite la noi. La un moment dat a zis: «She is the perfect girl» (n.r. – este fata perfectă)”, a povestit Anca Dumitra.

