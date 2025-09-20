În urmă cu o lună, Bianca Drăgușanu a apelat la o nouă procedură, una de Lip Lift, iar acum a prezentat și rezultatele. Procedura ridică buza superioară și expune mai mult din roșul buzelor, creând un aspect mai plin și mai întinerit.

Pentru această îmbunătățire, Bianca Drăgușanu a scos din buzunar 1500 de euro, potrivit Cancan. Intervenția a durat aproximativ 30 de minute, după cum spune chiar vedeta într-un video postat ep contul de socializare.

„A trecut aproximativ o lună de zile de la procedura de lip lift, recuperarea a fost rapidă. Nu am avut dureri, intervenția a fost făcută cu anestezie locală. A durat aproximativ 30 de minute și consider că este una dintre cele mai frumoase intervenții pe care le-am făcut la nivelul feței”, a spus Bianca Drăgușanu, în mediul online.

De-alungul anilor, Bianca Drăgușanu a fost dur criticată pentru intervențiile estetice la care a apelat. Acum, vedeta transmiste un nou mesaj răutăcioșilor.

„Am observat, la modul general, oamenii proști sunt și urâți. Dacă ar vorbi despre mine una care e frumoasă, e aranjată, e țiplă, suplă, arată într-un fel, un model în viața asta care a reușit ceva, nu aș avea nicio problemă. Dar nu pot să rămân pasivă când toți porcii mistreți se trezesc și mă comentează ei pe mine. (…) Spui despre mine că sunt regina Photoshop. Uite, că mă filmez, nu am filtre.

O să mă operez până o să arăt ca și filtrele, pe banii mei. E sănătatea mea. (…) Dacă în 2025 operațiile estetice ni se par ceva rău și ieșit din comun, sunteți de noaptea minții. Am 1.80 m, 55 de kilograme. Mănânc corect, dorm, nu beau alcool, nu fumez, îmi văd de treaba mea, de copilul meu, de casa mea”, a spus Bianca Drăgușanu în mediul online.

