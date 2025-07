O fotografie de arhivă cu Dani Oțil în copilărie a stârnit emoție și nostalgie în mediul online, dar și o reacție amuzantă din partea soției sale, Gabriela Prisăcariu. Modelul a publicat imaginea pe Instagram Story pentru a demonstra, o dată pentru totdeauna, că micuțul Tiago, în vârstă de 3 ani, seamănă leit cu celebrul prezentator de la „Neatza cu Răzvan și Dani”.

„Să mai zică cineva că Tiago seamănă cu mine”, a scris Gabriela, alături de fotografia alb-negru în care micul Dani zâmbește timid, exact ca fiul lui de astăzi. Deși mulți spuneau până acum că Tiago a moștenit trăsăturile mamei sale sau ale bunicii din partea tatălui, Dorina Oțil, această nouă imagine pare să întărească ideea că băiețelul este copia fidelă a lui Dani în miniatură.

Dani Oțil, detalii despre copilăria sa

Dani Oțil, în vârstă de 44 de ani, a povestit în podcastul „iTHINK cu Iusti Fudulu” că a avut o copilărie frumoasă, dar marcată de lipsuri materiale. Prezentatorul emisiunii „Power Couple România” provine dintr-o familie modestă și este mezinul familiei, având un frate mai mare.

„Îmi juram că o să am bani să-mi cumpăr în fiecare zi o ciocolată. Pentru că-mi luam odată la lună, sau la două luni, din ce mai ciuguleam de la mama, îmi strângeam și-mi luam o ciocolată Africana. Acum gândiți-vă că o ciocolată Africana este un nimic pentru un copil. El poate să aibă sertarul cu ciocolată. Dar eu mi-am jurat că o s-o am.

Și-acum mă gândesc că fi-miu n-o să plângă la nicio vitrină. Plângeam cu lacrimi, nu e normal. Nu mai eram copil, aveam 15-16 ani. Corpul meu cerea ciocolată, că mă antrenam, mergeam la handbal, mergeam la karate, voiam să mănânc dulce și nu aveam. Mâncam pâine cu miere”, a povestit prezentatorul TV, pentru sursa citată.