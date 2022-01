După lunga suferință pe care a avut din cauza despărțirii de Cristi Borcea, Alina Vidican s-a mutat împreună cu cei doi copii în Statele Unite ale Americii. Timp de câțiva ani, ea a fost singură și și-a vindecat rănile lăsate în urma divorțului, apoi soarele a răsărit pe strada ei. În urmă cu câteva luni, fosta soție a lui Cristi Borcea s-a căsătorit cu Claude Senhoreti și acum radiază de fericire.

Alina Vidican a fost foarte bine primită în familia milionarului american. Ea are o relație foarte bună și cu soacra ei. Zilele trecute, mama lui Claude Senhoreti a fost sărbătorită. De la petrecerea soacrei Alinei Vidican nu au lipsit nici copiii lui Cristi Borcea. Mama milionarului a împlinit 75 de ani, însă nu își arată vârsta.

„Și azi a fost ziua reginei noastre luptătoare Neide Banhos. Mama mea dragă, Dumnezeu să te binecuvânteze și multă sănătate să sărbătorim multe date speciale. Este minunat să fiu aici lângă tine în această zi specială. La mulți ani! Te iubesc mult! La mulți ani, mamă, regina noastră războinică! Te iubesc! 7,5 și încă fresh. #75ani”, este mesajul postat de soțul Alinei Vidican pe una dintre rețelele de socializare.

Cum s-au cunoscut Alina Vidican și Claude Senhoreti

Povestea lor de dragoste a început în urmă cu aproximativ cinci ani, însă cei doi au fost foarte discreți. Alina Vidican și Claude Senhoreti s-au cunoscut la deschiderea Porsche Tower din Miami, unde milionarul s-a îndrăgostit imediat de fosta soție a lui Cristi Borcea.

„Ne-am întâlnit acum mai bine de patru ani la deschiderea Porsche Tower din Miami. Am văzut-o pe Alina de departe, nu a fost greu să o văd, ea era cea mai înaltă de acolo și cea mai frumoasă din tot locul (râde, n. red.). M-am apropiat de ea, dar era foarte rezervată. Dar când am început să vorbesc despre mașini, lucrurile s-au îmbunătățit.

Am descoperit că are o pasiune pentru mașini, amândoi conduceam un Porsche 911. În acea noapte, a trebuit să plec devreme pentru a sta cu copiii mei, dar a doua zi, la 6:30 dimineața, i-am trimis un mesaj și am invitat-o la un brunch din ziua aceea.

Atunci ne-am dat seama că ne îndrăgostim unul de celălalt, pentru că avem atât de multe în comun. Am decis să fim discreți până când ne-am hotărât să ne căsătorim”, a povestit Claude Senhoreti pentru Fanatik.

