„Am decis să lansăm a patra noastră piesă împreună după patru ani, pentru că oamenii își doresc în continuare să asculte muzica noastră și feedback-ul lor a fost foarte pozitiv întotdeauna. Piesa este tot de dragoste cum sunt și celelalte, în același stil ritmat, iar noi sperăm să ajungă la cât mai mulți oameni mesajul nostru și de această dată!”, spune Edward.



„Sunt foarte fericită că după prima noastră piesă împreună, lansată acum 8 ani, pe când eram niște copii, prietenia și chimia din studio a evoluat frumos și astăzi lansăm din nou în formula asta. Ador piesa asta și sper ca și publicul să o iubească!”, adaugă Ioana.

Încă din copilărie, Edward și-a descoperit pasiunea pentru muzică. La doar 10 ani, artistul a început să cânte ca toboșar în mai multe formații de muzică rock. Din dorința de a cânta la mai multe instrumente, a vrut să studieze singur și astfel a descoperit, treptat, frumusețea fiecăruia.

De-a lungul timpului, Edward Sanda a participat la mai multe concursuri și festivaluri de muzică, unde s-a remarcat datorită vocii sale deosebite. Edward Sanda s-a căsătorit cu Cleopatra Stratan pe data de 14 august 2021.

Ioana Ignat face parte din tânăra generație de artiști români, care a devenit cunoscută odată cu participarea la Vocea României, acolo unde a ajuns în finală, reprezentând echipa lui Marius Moga.

