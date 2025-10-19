Iulia Vântur și Salman Khan au fost prezenți la înmormântarea lui Varinder Singh Ghuman, atunci când vedeta a fost văzută extrem de tristă. Bărbatul a murit la 42 de ani, în urma unui stop cardiac în timpul unei intervenții chirurgicale.

Varinder Singh Ghuman a murit în urma unui stop cardiac, în timpul unei intervenții chirurgicale, după cum anunță presa din India. De asemenea, a ieșit la iveală că Salman și culturistul mort aveau o relație apropiată, așa se explică prezența lui și a fostei prezentatoare TV la înmormântarea tânărului sportiv.

Bărbatul a fost înmormântat pe 10 octombrie, iar actorul, alături de Iulia Vântur, au mers la înmormântare.

Varinder Singh Ghuman a câștigat concursul Mr. India în 2009 și s-a clasat pe al doilea loc la concursul Mr. Asia. Varinder Singh Ghuman se afla în spital de câteva zile, după ce și-ar fi rupt un mușchi în zona pieptului. Un medic a declarat pentru presa din India că bărbatul a intrat în stop cardiac în timp ce era supus unei intervenții chirurgicale, potrivit Spynews.

Iulia Vântur, în vârstă de 45 de ani, a părăsit România în urmă cu mai bine de 10 ani și s-a mutat în India, alături de iubitul ei, Salman Khan. Puțini știu, însă, că vedeta a devenit cunoscută în Asia datorită unui colind pe care l-a cântat la o petrecere.

Invitată în podcastul „Mom”, moderat de Nicoleta Luciu, Iulia și-a deschis sufletul și a vorbit despre experiențele care au marcat-o, inclusiv despre decizia de a părăsi țara natală pentru o nouă viață.

„Am lăsat tot ce am creat în ani de muncă și am plecat. Toți au zis că sunt nebună. (…) Pe vremuri, prezentam «Dansez pentru tine», eram la știri. Aveam o carieră frumoasă și îmi plăcea foarte mult ceea ce făceam.

La un moment dat, s-a întâmplat că India a deschis o ușă pentru mine, m-am dus din ce în ce mai des acolo, m-a fascinat foarte mult. E un tărâm fascinant – cultura, foarte multe lucruri care sunt diferite și interesante de descoperit”, a povestit Iulia.

