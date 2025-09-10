Pepe și Raluca Pastramă au lăsat deoparte neînțelegerile pentru o zi specială: prima zi de școală a fiicelor lor, Maria și Rosa. Maria, fata cea mare, a început clasa a VII-a, iar Rosa a pășit în clasa a IV-a.

Atât Pepe, cât și Raluca au împărtășit momente din această zi pe rețelele de socializare. Pepe a publicat pe Instagram Story o fotografie alături de soția sa, Yasmine, de fiul lor, Pepe jr, și de fetele sale din fosta căsnicie. La rândul ei, Raluca a postat mai multe imagini cu Maria și Rosa, însoțite de un mesaj emoționant: „Prima zi de școală – Rosa clasa a IV-a, Maria clasa a VII-a. Emoții, zâmbete și începuturi noi. Sunt atât de mândră de fetele mele! Vă iubește mama infinit!!!”.

Raluca mai are o fiică, Maryam, din a doua căsnicie cu Ibrahim Hanifi, de care s-a despărțit la sfârșitul anului 2024. Pentru Pepe și Raluca Pastramă, binele și fericirea copiilor lor rămân prioritare, chiar și în contextul unei relații tensionate.

Viața lui Pepe s-a schimbat de când a devenit tată

Pepe și Raluca Pastramă au împreună două fete, pe Rosa și Maria, care locuiesc cu tatăl lor, după divorțul părinților. De-a lungul timpului, artistul și fosta soție au avut discuții publice dure, însă interpretul a găsit o cale potrivită pentru ca fetele sale să nu fie afectate de știrile negative legate de părinții lor. În prezent, Pepe este căsătorit cu Yasmine și au împreună un băiat.

Pepe a povestit deschis la Fresh by Unica despre relația pe care o are cu fiicele sale, Maria și Rosa, și despre felul în care acestea reușesc să gestioneze scandalurile publice legate de părinții lor.

„Mi le-a dat Dumnezeu să mă liniștească, îți dai seama. Am învățat să fiu tată de la copiii mei, înseamnă că n-aveam de unde să știu. Nu puteam să învăț să fiu tată de la alții. Pentru că fiecare e în felul lui părinte, fiecare e în felul lui soț, fiecare e în felul lui artist, fiecare e în felul lui ce este. Te învață viața să fii tot ceea ce ești. Iar tată de fată sau de fete, în cazul meu, am învățat să fiu și învăț în fiecare zi de aici încolo a spus artistul în cadrul interviului.

Strategia lui Pepe pentru a-și proteja fetele de scandalurile dintre el și Raluca Pastramă, mama lor

Fiicele lui Pepe au crescut într-un mediu public, înconjurate de zvonuri și controverse, ceea ce le-a ajutat să facă diferența dintre realitate și speculațiile mediatice. Artistul recunoaște că discută cu Maria lucruri serioase, iar aceasta înțelege și știe cum să reacționeze în fața situațiilor dificile.

„Sunt situații diferite și cumva la care nu te aștepți. Am ajuns în momentul de față să discut cu Maria, fetița mea cea mare, care n-a împlinit încă 13 ani, cum aș discuta cu un adult.

Destul de deschis și cu foarte mult respect atât din partea ei, cât și din partea mea, ceea ce e foarte important. Cu Rosa am avut discuții și am discuții nu de acum, de mult timp, la care nu m-aș fi așteptat și n-aș fi crezut că le pot avea cu fetița mea nici la 18 ani”, a dezvăluit Pepe la Fresh by Unica.

Mai mult decât atât, Pepe a recunoscut că foloseşte anumite strategii pentru a le proteja. Fata cea mică nu are deloc acces la telefon, iar conturile fiicei mari sunt controlate de artist.

„Are acces, dar internetul este în principiu pe telefonul mobil, iar telefonul este cu cont parental și Google-ul este pentru copii. Și atunci izolez știrile. Chiar dacă e curioasă, pentru că, fiind atâtea discuții, evident că fără să vrei mai stai pe un post TV, mai apare o știre cu tine fără să știi că apare… Se mai întâmplă.

Copiii au crescut cumva în mediul ăsta și au văzut că de fiecare dată eu tratez cu indiferență și nu mă las afectat. (…) Fetița cea mică nu are telefon deloc. A avut telefon vreo șase, opt luni. După care i l-am luat. Pentru că nu-i normal. Pentru că nu vedea decât telefon și nu se întâmpla nimic altceva. Și l-am luat total. I-am spus «supără-te pe mine mai târziu, când o să înțelegi». Și nu are deja de un an. Trebuie să înțeleagă și să le dai exemple. Iar cel mai bun exemplu pentru un copil este părintele”, a mai spus artistul.

