Într-un dialog pe care l-a avut cu Libertatea, Serghei Mizil ne-a dezvăluit cum a fost convins să participe la Asia Express 2025. Potrivit celor spuse de vedetă, cei de la Antena 1 doar i-au spus cine mai apare în emisiune, iar el a acceptat pe loc, când a auzit numele competitorilor.

Serghei Mizil a acceptat propunerea când a văzut cine mai concurează

„Am acceptat când am auzit cine mai sunt competitori cu mine. În primul rând, îl știam pe Gabi Tamaș. Îl știam pe Dan Alexa. O știam pe Raluca Bădulescu. Îl știam pe Florin Stamin. Deci aveam competitori buni”, a spus Serghei Mizil în exclusivitate pentru Libertatea.

Întrebat de unde se cunoștea cu Gabriel Tamaș și cu Dan Alexa, Serghei Mizil a început să râdă și a răspuns în glumă: „Din Biblioteca Centrală. Stăteam lângă…”

Serghei Mizil nu s-a putut abține și ne-a dezvăluit și ce nu i-a plăcut la Asia Express 2025. Dezvăluire care s-a încheiat și cu o glumă.

„Păi îmi făceam nevoile într-un picior, mă spălam… Hai, mă, să îți faci nevoile o lună la o țeavă, ca barza… Când am ajuns acasă îmi făceam nevoile în curte, nu mă mai duceam la WC (râde)”, a adăugat vedeta în vârstă de 72 de ani.

A luat competiția Asia Express 2025 ca pe o joacă

Apoi concurentul din emisiunea de la Antena 1 a precizat că nu a fost totul chiar atât de greu pentru el, deoarece nu a luat în serios show-ul, ci a tratat zilele petrecute la Asia Express 2025 ca pe o joacă.

„Pentru mine n-a fost nimic chiar atât de greu, pentru că eu am luat-o ca pe o joacă, n-am luat totul în serios. Pentru că nu puteam să încerc eu să îi bat pe băieții ăștia tineri și pe fetele astea tinere. Nu aveam cum! Am 72 de ani”, a încheiat Serghei Mizil interviul pentru Libertatea.

