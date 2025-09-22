Fiica miliardarul Elon Musk, Vivian Wilson, a făcut dezvăluiri surprinzătoare despre situația sa financiară. Potrivit Page Six, tânăra și-a început recent cariera în modeling și a declarat că este independentă din punct de vedere financiar.

La Summitul Teen Vogue 2025 de sâmbătă, Vivian a afirmat: „Sunt independentă financiar. Fac bani acum. Înainte de coperta Teen Vogue, nu. Oamenii au multe presupuneri, și trebuie doar să te descurci cu asta”.

Cariera în modeling

Vivian Wilson a apărut pe coperta revistei Teen Vogue în martie, marcând începutul carierei sale în modeling. Ea a dezvăluit că nu a câștigat bani din faimă până acum: „Nu am făcut niciun ban din faptul că sunt celebră. Am făcut zero dolari și zero cenți. Totuși, trăiesc în mintea multor oameni fără să plătesc chirie”.

Inițial, tânăra a aspirat să devină model, dar a luat în considerare și posibilitatea de a face streaming pe Twitch. Cu toate acestea, Vivian a mărturisit că „visul ei absolut ar fi să apară într-un reality show”

Și într-un interviu recent pentru The Cut, Vivian a abordat subiectul finanțelor sale, explicând că „oamenii presupun că are mulți bani”, dar de fapt locuiește cu mai mulți colegi de apartament pentru a economisi. „Nu am sute de mii de dolari la dispoziție. Mama mea este bogată, nu? Dar, evident, celălalt (referindu-se la tatăl său) are un nivel de bogăție de neimaginat”, a declarat ea pentru publicație.

Vivian a adăugat că nu are „dorința de a fi super-bogată” ca tatăl ei, dar recunoaște că este „mult mai norocoasă decât majoritatea oamenilor de vârsta ei din Los Angeles”.

Debutul în lumea modei

În mai, Vivian și-a făcut debutul pe podium la un eveniment „RuPaul»s Drag Race All Stars” sezonul 10 în New York City. Luna următoare, s-a anunțat că va juca în spectacolul de drag „Save Her!” al lui Pattie Gonia în Los Angeles. Vivian și-a exprimat entuziasmul pe Instagram, scriind: „AHHHH Sunt atât de entuziasmată”.

În septembrie, Vivian și-a făcut debutul la Săptămâna Modei de la New York, la un eveniment „Miss USA 1991” organizat de designerul Alexis Bittar. Bittar a declarat pentru Page Six: „Am ales în mod intenționat fiecare concurentă pentru a reprezenta un stat american unde drepturile persoanelor trans sunt amenințate”.

Vivian este fiica lui Elon Musk și a fostei sale soții, Justine Wilson, care au fost căsătoriți din 2000 până în 2008. Cuplul are împreună șase copii. În ciuda succesului său recent, relația lui Vivian cu tatăl său miliardar rămâne tensionată, ea alegând să-și urmeze propriul drum în industria modei.

Vivian Wilson a avut în trecut conflicte publice cu tatăl său, acuzându-l de lipsă de sprijin și de neacceptarea tranziției sale. Elon Musk, la rândul său, a susținut că fiica sa a fost influențată de „gândirea woke” și că a ajuns să îl respingă din cauza viziunilor sale politice. Într-un interviu mai vechi, el a afirmat că și-a „pierdut fiul” și că Vivian nu mai există pentru el. Această declarație a fost considerată de tânără drept „crudă” și „rece”, amplificând tensiunile dintre ei.

