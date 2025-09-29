Fostul model Ramona Bădescu a fost dintotdeauna atentă la aspectul său fizic. De-a lungul timpului, celebra vedetă a testat numeroase metode pentru a-și îmbunătăți aspectul. Ramona Bădescu a precizat că sportul îi este aliat de încredere și îl practică în fiecare dimineață:

„Mă trezesc, mă duc să alerg în parc – am și noroc că trăiesc aici, lângă un parc”, a spus ea conform Unica.

Ramona are și mici trucuri alimentare, cum ar fi apa cu lămâie pentru detoxifiere și uleiul de măsline, bun pentru piele.

În ceea ce privește păstrarea danturii impecabile, Ramona Bădescu a dezvăluit că ingredientul perfect este bicarbonatul de sodiu.

„Bicarbonat, trei secrete. În primul rând, mă spăl o dată pe săptămână pe dinți cu bicarbonat, nu mai des, o să am surâsul mai strălucitor.

Al doilea secret cu acest bicarbonat – este un pic mai delicat. Vi s-a întâmplat să aveți acele perioade în care, din cauza stresului, din cauza problemelor, din cauza hormonilor, să vă simțiți cu un miros mai neplăcut? Vă dau eu un secret – înainte de a vă culca sau după ce vă spălați, luați bicarbonatul, îl puneți simplu la subraț, puteți să dormiți cu el toată noaptea, și a doua zi când vă treziți, vă veți trezi parfumate.

Și nu în ultimul rând, o altă surpriză, mai pentru gospodine – acest bicarbonat îl pun în frigider, pentru că așa că elimina toate mirosurile neplăcute”, a spus Ramona pe Instagram.

