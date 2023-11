Daniela Györfi a vorbit despre operațiile estetice și a precizat criteriile pe care o artistă trebuie să le îndeplinească, în afara frumuseții fizice.

„Nu se mai pune problema acum cu operațiile estetice. Toate își fac, ca să arate bine. Un bust frumos îți aduce și avantaje, în cazul meu bustul a însemnat să mă simt eu bine, în pielea mea. În muzică, trebuie însă să ai și un repertoriu, să ai talent, nu neapărat să fii atrăgătoare! A, da, dacă pe lângă toate acestea, mai ești și frumoasă, este perfect, vin toate la pachet!”, a mărturisit Daniela Györfi pentru playtech.ro.

„Sunt ok cu mine, am foarte multe defecte pe care nu o să vi le spun, am celulită, fac chestii ca să mă simt bine. În special acum că o am pe Maria, încerc să-i dau exemplu că nu este vorba de operații estetice, este vorba de îngrijire. Dacă există tehnologii ca tu să te simți mai bine sau să modifici anumite lucruri care nu îți plac sau nu te avantajează, de ce să nu le faci”, a spus Daniela în urmă cu ceva timp, în emisiunea moderată de Denise Rifai.

Daniela Györfi și George Tal nu mai împart același pat

Sunt împreună de 18 ani și sunt de nedespărțit, însă, cu toate acestea, Daniela Györfi și George Tal nu mai împart același pat de o bună perioadă. Artista a fost invitată în ediția de miercuri, 25 octombrie, a emisiunii „Xtra Night Show”, unde a vorbit și despre viața ei de cuplu.

Spre uimirea tuturor, Daniela Györfi a anunțat că nu mai doarme împreună cu partenerul ei, ci fiecare este cu camera lui. Cântăreața spune că aceasta este o metodă bună pentru a nu mai amplifica conflictele cu tatăl fiicei sale.

De asemenea, Daniela a precizat amuzată că George Tal sforăie și nu poate dormi din cauza lui. Neînțelegerile între cei doi pornesc de la muncă, mai ales că susține că ea este mereu nemulțumită și că este o persoană perfecționistă.