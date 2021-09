În urmă cu câteva săptămâni, soția lui Adrian Minune a fost operată de urgență în Turcia. Cati Simionescu a dezvăluit că a suferit un atac vascular în somn, iar de aici au mai apărut și alte probleme. În urma unor controale mai amănunțite, medicii au descoperit că are un anevrism.

Invitată în emisiunea lui Teo Trandafir, mama lui Karmen a povestit cum a fost noaptea în care s-a simțit rău și ce simptome a avut.

„Am suferit un atac vascular în somn. Dormeam. Am făcut tensiune 23 cu 12, hipertensiune arterială. Din senin… Am ajuns de urgență la spital, unde am primit tratamentul adecvat, iar până dimineața mi-am revenit. M-am trezit din somn și simțeam că mi se strânge fața, nu mai puteam să respir bine pe partea stângă, ochiul stâng închis, buza de jos amorțită, mâna amorțită și mai târziu și piciorul”, a declarat Cati.

În seara respectivă, Adrian Minune nu se afla acasă, iar soția lui a sunat pe cineva și apoi a fost dusă de urgență la spital. „Am sunat pe cineva și am chemat Salvarea. Cu o oră înainte plecase fetița mea, Adriana, de lângă mine din pat. Ea se dusese în altă cameră. (…) Mai vorbesc alte persoane că am cancer, însă nu este nimic adevărat”, a mai spus Cati.

Soția lui Adrian Minune a fost operată în Turcia

Cati Simionescu a fost chemată de urgență în Istanbul, unde a fost operată. Partenera de viață a lui Adrian Minune a dezvăluit diagnosticul pe care l-a primit din partea medicilor, în urma controalelor făcute.

”Eu am trimis la un spital din Istanbul rapoartele mele din România și am fost chemată de urgență acolo. În urma accidentului vascular pe care l-am făcut mi s-a descoperit că am anevrism, pe carotidă, în spatele ochiului drept, în creierul mic. Din cauza aceasta făceam hipertensiune arterială și accidentul vascular a fost provocat de acest anevrism.

Este o procedură foarte ușoară. Se face sub anestezie totală, pe artera femurală a piciorului drept. Nu e o operație pe creier deschisă”, a declarat soția lui Adrian Minune.

Cati a povestit cum au început durerile de cap și tensiunea mare. Soția artistului a declarat că i-a fost atât de rău încât a căzut din picioare, Adrian Minune fiind lângă ea în acele momente.

„În tot cursul vieții mele am avut tensiuni normale. Aceste tensiuni foarte mari au apărut în urma unei dureri imense în spatele capului. O durere foarte mare care mi-a luat toată puterea și am căzut jos lângă pat. Adi era cu mine atunci. Timp de 10 minute nu am putut să spun niciun cuvânt”, a mai spus Cati Simionescu.

