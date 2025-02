Într-un episod plin de umor și sinceritate, Marius Manole și Mirela Oprișor au intrat în jocul provocărilor din celebra rubrică „Spui tot sau îți ia gura foc”, moderată de Cătălin Măruță. Segmentul, care pune la bătaie cele mai incomode întrebări, i-a determinat pe cei doi să-și dezvăluie amintiri din cariera lor și chiar să își pună în lumină defectele personale.

Prima întrebare adresată lui Marius Manole a fost: „Cu ce actor și cu ce actriță, celebri din România, ai jucat și nu ți-ai mai dori să o faci vreodată?”

La care actorul a răspuns și a explicat: „Mihai Bendeac și Mirela Oprișor. Mirela Oprișor pentru că e mult prea comică și-mi ia fața în scenă. Că e foarte bună și are farmec. Trebuie să știți asta, dragi telespectatori. Mirela Oprișor are un geniu comic. Dacă te întâlnești cu ea în comedie – te-a ras. Vă invit să o vedeți în „Dăi bătaie”. Iar Mihai Bendeac, pentru că toată lumea o să vină să-l vadă pe Mihai Bendeac, nu pe Marius Manole. Și atunci ce-am făcut. De ce aș juca?”

„Eu n-am umblat cu vedete în viața mea, că nu s-a uitat nicio vedetă la mine”

Următoarea întrebare a fost dacă actorul a avut o relație cu una dintre vedetele din România. „Dezvăluie o relație amoroasă… până aici e corectă, paranteza e greșită. Cu o vedetă. Eu n-am umblat cu vedete în viața mea, că nu s-a uitat nicio vedetă la mine. Eu am avut relații numai cu oameni necunoscuți, că nu se uită nimeni la mine cunoscut”, a spus Marius Manole.

„Cu ce prezentatoare TV din România ai pleca mâine pe o insulă pustie?”, a fost una dintre întrebările primit de actor.

Marius Manole a răspuns: „Aș pleca cu două. Vă rog eu mult. Să mă scuze doamnele. Aș pleca cu Amalia Enache și cu Andreea Esca. Cu Amalia aș mai povesti de-ale noastre, că ne vedem destul des și așa. La doamna Esca am multe așteptări în sensul să împărtășim schimburi culturale. În plus, bănuiesc că are și ceva bănișori și în insula aia pustie să mai trăim și noi cu ceva.”

Cele trei defecte de care Mirela Oprișor ar vrea să scape

Când i-a venit rândul Mirelei Oprișor, actrița a răspuns fără ezitare la provocarea: „Numește 3 defecte pe care le ai și ai vrea ca de mâine să dipară”.

„Țigara, lenea și să fiu mai tolerantă”, a spus interpreta Aspirinei din serialul „Las Fierbinț”, potrivit PRO TV.

