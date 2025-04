După confesiunea Luminiței Anghel în podcastul lui Cătălin Măuță despre drama trăită din cauza lui David Pușcaș, tânărul e tot mai des invitat în emisiuni de televiziune și show-uri online. De curând, invitat la Antena Stars, David Pușcaș a declarat că s-a trezit cu poliția la ușă.

El susține că nu a știut ce s-a întâmplat și ce doresc oamenii legii de la el. Apoi, tânărul a fost sunat de la Secția 10 pentru a da o declarație pentru un prieten. „M-au vizitat, eu dormeam, am aflat după ce a zis mama la podcast. M-a sunat și mi-a spus că trebuie să dau declarație pentru un prieten (…)

Eu nu am auzit când mi-au bătut la ușă, cred că era dimineața, am fost sunat de Secția 10 și că trebuie să dau o declarație pentru un prieten. E posibil să fi primit citație (…) Nu aveam nici buletinul, dar proprietarii m-au luat în spațiu și sunt pe numele lor (…) Mie mi-e frică să mă duc”, a declarat David Pușcaș, la emisiunea „Viața fără filtru”.

Noi acuze la adresa Luminiței Anghel

Totodată, David Pușcaș bănuiește că Luminița Anghel nu va pune capăt scandalului, ci va urmări să îl dea în judecată. Ba mai mult, tânărul crede că artista vrea să fie ștearsă de pe certificatul lui de naștere, ba chiar că ea ar aduna probe pe care să le prezinte instanței împotriva lui. Acestea sunt doar bănuielile lui, vedeta nu a făcut declarații în acest sens.

„În primul rând, este vorba despre mama (…) Mama adună probe pentru un dosar să iasă din certificatul de naștere (…) Trebuie să demonstreze că i-a făcut rău și eu nu i-am făcut rău niciodată (…) Probele nu sunt ce spune ea la o televiziune, nu din online, ce spune ea, eu nu am făcut. Ea a ales să mă distrugă public. Nu îmi spune numele ca să nu existe vreo portiță pentru calomnie”, a mai spus David Pușcaș.

Și Luminița Anghel și soțul ei au ajuns la poliție

Cu ochii în lacrimi, Luminița Anghel a povestit în cadrul podcastului realizat de Cătălin Măruță, prin ce a trecut după ce l-a înfiat pe David Pușcaș, care ar fi avut un comportament de-a dreptul halucinant.

În plus, în urmă cu doi ani, la mult timp după ce legătura lor s-a rupt definitiv, Luminița și soțul ei au primit un mesaj șocant din partea lui David. „Acum doi ani, când ne-a trimis mesaj pe WhatsApp, amenințare la viața mea și a soțului meu, am făcut plângere la poliție pentru a ne proteja pe mine și pe familia mea, și mai ales pe copilul meu. Și n-am ieșit în presă, ai auzit tu ceva în doi ani de zile că eu am primit o amenințare cu moartea?

Nu. O spun acum prima dată. Pentru că am crezut că își va reveni. Pentru că am crezut că îi fac rău, că îi leg de coadă niște tinichele care îi vor face rău la angajare. Dar el nu vrea să se angajeze, el nu vrea să muncească. El sfidează pe toată lumea”, a povestit Luminița Anghel, la podcastul lui Cătălin Măruță.

