Invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță de la Pro TV, Ramona Păun a făcut declarații despre viața ei personală. Deși se visa mireasă în curând, prezentatoarea de știri sportive și iubitul ei au amânat nunta, relația lor continuă.

Ramona Păun: „Pare că suntem la un pas de despărțire”

Pe un ton trist, Cătălin Măruță a întrebat-o pe Ramona Păun: „Ce s-a întâmplat?”, iar ea s-a amuzat: „Dacă o spui pe tonul ăsta pare că suntem la un pas de despărțire”.

Cătălin Măruță a adăugat: „Nunta, de ce s-a anulat, ce s-a întâmplat? Nu pot să cred!”. Ramona Păun a explicat că nunta va avea loc, însă nu știe încă, e tentată să organizeze o petrecere discretă, posibil într-o destinație îndepărtată, chiar în Bali. „Nu s-a anulat, s-a amânat. Cum să nu existe? (n.r. dragoste).

Au fost multe impedimente, dar important e că nu am abandonat lupta, Viața e o luptă! Prima dată a fost pandemia de vină, când eram destul de aproape, de petrecere, parcurseserăm mulți pași și cum știm cu toții s-a produs inevitabilul, dar asta nu ne împiedică să ne petrecem timpul împreună, să ne iubim în continuare, dar o să se întâmple, acum facem tactica de joc. Am schimbat strategia de joc. Eu iubesc petrecerile intime”, a mai declarat ea la Pro TV.

Ramona Păun și Cosmin Mihăiță plănuiau să facă nunta în Belgia

Îndrăgostiții au vrut să se căsătorească în Belgia în 2020, dar pandemia le-a dat planurile peste cap. Ulterior, în 2022, au reluat planurile, iar acum din nou au amânat nunta. „Într-adevăr pandemia a pus pe hold planurile, dar acum ne mobilizăm să continuăm ce am început înainte de pandemie. Am vrea să fie ceva foarte discret, tocmai din acest motiv nu vorbesc foarte mult despre planuri până nu se concretizează, nu suntem foarte vocali în privința asta.

Ne-am dorit foarte mult să mergem să facem cununia religioasă și civilă în Bruges, acolo unde m-a cerut de soție, dar, din păcate, nu se poate, pentru că nu suntem cetățeni belgieni. E imposibil. Am crezut că e posibil, am auzit de o experiență similară a unor cunoștințe și chiar eram foarte încântați, dar ni s-au tăiat brusc aripile când am vorbit la ambasadă.

Ne reorganizăm cumva, în principiu mi-ar plăcea să fie un mix între o deplasare în străinătate și o petrecere aici”, a declarat Ramona Păun pentru Impact, în 2022.

„E un om bun, tandru, foarte atent la nevoile și visurile mele, ambițios și puternic, care mi-a oferit protecție și sprijin în cele mai grele momente ale mele. Sunt și situații în care încăpățânarea amândurora mai face să iasă scântei, dar, pentru că avem o comunicare foarte bună, tensiunea se stinge rapid”, povestea vedeta despre viitorul ei soț într-un interviu pentru viva.ro.