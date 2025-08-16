Dacă până acum s-au descurcat în doi, cu ajutoare când și când de la părinții lui Cosmin, actrita ia în calcul ca din toamnă să apeleze la o bonă.

În cadrul unui interviu, Laura Cosoi a dezvăluit cum gestionează situația din casă cu patru fete. Vedeta și soțul ei s-au ocupat întotdeauna de fete, însă, din această toamnă plănuiesc să apeleze la o persoană din exterior.

„Nu m-am răzgândit, dar pe viitor trebuie să apelăm la cineva care să ne ajute cu dusul și adusul copiilor de la tot ce înseamnă sport și înot, pentru că nu ne descurcăm nici eu, nici Cosmin. Nu reușim să facem față cu programul. Îți ia prea mult timp ca să te ocupi de toți.

Adică cineva clar trebuie să fie acasă și unul trebuie să umble când într-un loc, când în altul. Nu putem să fim în același timp în trei locuri, când suntem doar doi. Și atunci avem nevoie de cineva. Și acum cochetăm cu ideea să fie cineva care să și conducă. Asta pentru toamnă, dar nu am bătut în cuie nimic”, a declarat Laura Cosoi pentru Cancan.

Întrebată care sunt metodele de parenting pe care ea și Cosmin le aplică în educația fetelor, Laura a răspuns sincer: „Soțul e cel care pune limite. Eu sunt un pic mai indulgentă, dar facem și cu rândul, depinde. Sunt destul de strictă. La noi fără reguli nu prea merge că sunt multe, cu nevoi toate. Trebuie să ai multe reguli că altfel e haos”.