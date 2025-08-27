Decizia luată de Robbie Williams în privința copiilor lui. „Cum aș putea să dau acest drog unui copil de 12 ani?”

„Nu au telefoane și copiii nu vor avea telefoane atât timp cât este omenește posibil. Știi, ei sunt la școală, iar alții au telefoane, dar de ce ar trebui să le aibă? Eu am telefoane și atât. Am 51 de ani și nu pot face față naturii corozive a internetului; asta mă doare și îmi strică ziua. Cum aș putea să dau acest drog unui copil de 12 ani? Sau unui copil de șapte ani? Ar fi un abuz”, a spus artistul. Robbie Williams este un artist care încearcă să îmbine cariera sa agitată și spectacolele live cu liniștea și armonia vieții de familie.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Într-un interviu pentru „People”, Robbie a mărturisit că sprijinul soției și dragostea față de familie îl ajută să facă față provocărilor zilnice.

„Încerci tot ce poți, dar există patru voci mici, provenite din patru suflete mici, care au dorințe și nevoi și sunt foarte zgomotoase…. Ai o soție cu care trebuie să negociezi, iar ea trebuie să negocieze cu tine. Dar voi spune asta, am scris o melodie numită «Feel» și spunea: «Vreau doar să simt iubire adevărată în casa în care locuiesc». Am înțeles-o. Am manifestat-o ​​și viața este frumoasă”, a spus artistul.

Recomandări (Contra)Bilanțul lui Nicușor Dan la 100 de zile de mandat: relație rece între Palate, lipsa unei echipe și multă indecizie politică

Fostul membru al trupei Take That are tot felul de ciudățenii. La un moment dat, a recunoscut că îi era rușine să zâmbească în public pentru simplul motiv că avea dinții stricați. Ca să evite momentele stânjenitoare, și-a reparat dantura.

„Secretul meu constă în dantură nouă. Am zâmbit mult timp limitat, pentru că aveam dinții îngălbeniți de la droguri. Și, din cauza asta, mi-am făcut un zâmbet ciudat, pe care l-am tot afișat până mi-am reparat dinții”.







Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE