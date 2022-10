Își pun amprenta pe ei și ajung să-i definească, îi inspiră și îi ridică din momentele cele mai grele. Pe unele le-au auzit în copilărie, altele le-au descoperit la maturitate – sunt vocile celor mai importanți oameni. Pavel Bartoș și antrenorii Vocea României au deschis seria de mesaje emoționante despre cele mai pregnante voci din viețile lor. O mulțime de alte vedete au acceptat să-și deschidă sufletul în Vocea – Jurnal de poveste.

În această săptămână, Denis Hanganu, actorul care-l joacă pe Tudor Achim, personajul principal din serialul Clanul, dezvăluie în premieră cine este actorul celebru care i-a marcat viața profesională și a cărui voce i-a rămas și acum în minte.

„Vocea ce mi-a rămas și acum în minte la fel de pregnant și care mi-a călăuzit primii pași în lumea teatrului e cea a lui Adrian Titieni. El a fost cel care m-a sfătuit, îndrumat și mi-a oferit reperele corecte pentru a deveni actorul de astăzi și nu pot decât să fiu recunoscător pentru tot ce am învățat de la el de-a lungul anilor. Este un actor, un profesor dar mai ales un om extraordinar pe care am avut bucuria să-l întâlnesc și de la care am avut șansa să învăț constant doar lucruri bune”, spune Denis Hanganu.

Care sunt valorile insuflate de mentorul lui și cât de mult ține cont și acum de ele, puteți descoperi ascultând povestea aici: Vocea – Jurnal de poveste.

