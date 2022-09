Detalii neștiute din culisele „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”. „Seara, fumătorilor le dădeau câte trei țigări”

„Închipuiți-vă cât de rezistentă eram, căci eu abia eram operată la picior. Mi-a plăcut foarte mult această experiență, am ce le povesti nepoților”, a spus Elena Merișoreanu.

„Sunt sute de oameni care veghează să nu existe probleme. Eram la 10 kilometri de savană, mai vedeam câte un animal sălbatic, însă nu eram lăsați de izbeliște. Cel mai greu a fost fără mâncare. De șerpi nu mi-a fost așa tare frică, căci exista un antidot dacă pățeam ceva, interveneau toți imediat.

Nu a fost cazul. Legat de probe, țin minte că eu am băut tot ce se putea bea. Noi am avut lichidele alea în cantitate mai mare, nu ce au cei din sezonul ăsta… Erau câte jumătate de litru. În primul rând mureau de la mirosul ăla, dar eu am făcut față”, a povestit Merișoreanu pentru Fanatik.

„Seara, fumătorilor le dădeau câte trei țigări, dar ce sunt alea trei țigări într-o zi pentru cei care fumează?”, a mai spus ea.

Recomandări INTERVIU EXCLUSIV. James J. Heckman, laureat Nobel în economie: „În loc să ne facem griji pentru încălzirea globală, trebuie să ne facem griji pentru încălzirea europenilor iarna asta”

Elena Merișoreanu și-a spus părerea și despre noul sezon, care a început recent la PRO TV. „Nu-mi place când se ceartă foarte urât, foarte mult. Se jignesc. La noi nu existau certuri, nu era râcă. Eram chiar un colectiv frumos. Ne înțelegeam. Și acum îmi amintesc cum stăteam la povești cu Ruby, cu Dorian Popa… Era un colectiv frumos, fără neînțelegeri”, a completat Elena Merișoreanu.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO „Știu lucruri care ar putea ruina vreo 50 de familii”. Dezvăluiri șocante, după ce fostul soț a acuzat-o de infidelitate

Playtech.ro ȘOC! SFÂRȘITUL lui Putin, pus la cale la Moscova! HALUCINANT ce se întâmplă acum: e fără precedent

Observatornews.ro Diferențele dintre învățământul privat și cel de stat şi de ce le lipsesc atât de multe copiilor în şcoli şi grădiniţe: "Colectarea de fonduri îi umilește pe profesori"

Știrileprotv.ro Două țări NATO, față în față, pe picior de război. Vestea pe care nimeni nu voia să o audă în acest moment

FANATIK.RO Adevărul despre show-ul „Sunt celebru, scoate-mă de aici”. Fosta concurentă Elena Merișoreanu, dezvăluiri din culise: „Seara, le dădeau câte trei țigări”

Orangesport.ro Simona Halep, în conflict cu părinţii ei din cauza lui Toni Iuruc. Ce i-au reproşat aceştia. EXCLUSIV

HOROSCOP Horoscop 13 septembrie 2022. Săgetătorii pot trăi cu impresia că anumite persoane îi desconsideră și să refuze interacțiunile cu acestea

PUBLICITATE Statistici îngrijorătoare despre RMN, CT și alte proceduri de imagistică, în România