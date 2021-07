Dezvăluirea făcută de Mihaela Rădulescu după 6 ani de relație cu Felix Baumgartner. „În trei-patru zile sunt înapoi acasă”

Într-un interviu acordat pentru Click, Mihaela Rădulescu a recunoscut că nu au deranjat-o niciodată criticile care i s-au adus în ultima vreme, cu privire la aspectul ei fizic.

„Nu mă interesează că sunt criticată pentru operaţiile estetice. E foarte bine ca fiecare să aibă păreri sincere, iar eu le-am explicat de fiecare dată, am pus şi pe Instagram de fiecare dată când am făcut un microlifting chirurgical la doctorul Constantin Stan, am povestit de fiecare dată când m-am dus să-mi fac injecţii intravenoase, le povestesc pe toate. Când mi-am schimbat nasul, a ştiut toată ţara.

Deci, ceea ce am simţit nevoia să fac am făcut, nu am găsit de cuviinţă să dau explicaţii suplimentare. Cui m-a întrebat i-am explicat. Cine vrea să povestească şi să inventeze operaţii care n-au existat, aia înseamnă deja răutate şi prostie.

Cine vrea să afle o poate face foarte simplu, iar eu sunt un mare fan al lucrurilor pe care le putem face pentru noi şi spre binele nostru. Şi le fac de câte ori o să am chef”, a declarat Mihaela Rădulescu pentru Click.

Mihaela Rădulescu își aniversează ziua de naștere pe 3 august, iar alături îi vor fi cei mai importanți bărbați din viața ei, Felix și fiul ei, Ayan. Întrebată ce face iubitul ei, vedeta a răspuns fără rețineri.

„Face foarte bine. Abia aşteaptă să ne vedem de ziua mea (n.r. – Mihaela împlineşte 52 de ani pe 3 august), plec la el după ce încheiem filmările la Masked Singer. În trei-patru zile sunt înapoi acasă. Ayan este bine de tot, în vacanţă, îşi aşteaptă şi el mama, care e plecată la filmări”, a mai adăugat vedeta.

