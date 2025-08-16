Artistul face eforturi susținute pentru a arăta bine și pentru a-și menține sănătatea, iar rezultatele nu au întârziat să apară.

„Eu mănânc tot timpul curcan făcut la cuptor sau pe grătar. Mie nu-mi prea place pe grătar, mai mult la cuptor sau fiartă. Când eram copil mama făcea supă de găină și luam carnea și o mâncam goală cu sare.

Dar sarea nu este bună pentru tensiune și pentru inimă și pentru cardiaci. Ceea ce e important, mâncați carne, dacă vă place curcan pentru că nu conține colesterol, cu legume verzi. Mâncați când doriți”, a spus Fuego cu ceva timp în urmă, la „Vorbește lumea”.

Artistul a mai explicat ce trebuie să faci în cazul în care simți nevoia de gustări între mese. „Când vă face plăcere, doar mere verzi între mese și o să vedeți cât dați jos în două săptămâni”.

„Cel mai greu e să nu ai frigiderul plin pentru că ajungi seara acasă, te uiți la un film, faci nu știu ce treabă, culmea deschizi frigiderul.

Dacă găsești tot felul de bunătăți nu o să ai niciodată voință sau să te abții. Și atunci ce am făcut: am golit frigiderul, mi-am luat brânză cu zero grăsime, la fel iaurt și sana cu 0,2 – 0,3. Și când doresc mănânc o brânză de casă, un morcov, o varză frământată cu mărar și sare”, a mai adăugat Fuego.