Roxana este întotdeauna activă și pentru că se ocupă îndeaproape de programul și activitățile extra grădiniță pe care le face micuțul ei, Zian, la vârsta de 3 ani, dar și de activitățile lui Milan, băiatul soțului ei dintr-o relație anterioară.

Fotbal, enduro, jiu jitsu și înot sunt activitățile practicate de Zian, băiețelul Roxanei Vancea și al lui Dragoș Paiu.

În cadrul unui interviu, Vancea a dat un exemplu de meniu pe care îl putem încerca dacă vrem să ne menținem în formă în această vară.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

„Eu m-am bronzat deja la Novaci, când am fost în vacanță, am prins zile frumoase și am stat la soare. Ca meniu pentru vară vă recomand la micul dejun: budincă de chia, ovăz, omletă, la prânz e recomandată o carne la grătar cu salată sau cu legume, sau orez, pentru gustări: fructe, fistic, caju, iar pentru cină se poate servi o salată cu ton, salată cu pui sau salată cu somon.

Trebuie să mâncăm puțin și des, cam trei mese pe zi și două gustări”, a îndemnat antrenoarea de fitness Roxana Vancea, potrivit Click.

Recomandări Singura soluție eficientă în cazul întâlnirii cu ursul; verdictul experților despre fluiere și sprayul cu piper. Cât de sigure sunt traseele montane din Bucegi

Roxana Vancea și Dragoș Paiu s-au căsătorit în 2019 și sunt părinții a doi băieți, Zian și Milan. Vedeta s-a dedicat în totalitate creșterii acestora, lăsând cariera pe locul doi. Antrenoarea de fitness nu face nicio diferență între copiii ei, ținând cont că unul dintre ei este fiul vitreg. Milan este fiul lui Dragoș Paiu, dintr-o relație anterioară.

„Îmi doresc să aibă independența lor, să nu fie dependent de mine. Nu sunt severă, dar sunt autoritără. Când spun ceva, așa rămâne și ei au înțeles asta. Eu sunt genul căreia nu-i place să vadă că le e frică de ceva.

Să nu îi aud când zic că le e frică. Dacă le e frică, acum merge să vadă, să se dea în tiribombă. Atunci când îi trimit undeva, să știe că e sigur. Așa i-am format. Nu-mi place să fie așa, să fie cei care se duc primii”, a spus Roxana Vancea la Un show păcătos, despre cei doi băieți ai ei.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News