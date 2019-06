Actriţa care a jucat rolul lui Daenerys Targaryen, a povestot că un deceniu, cât a durat difuzarea serialului „Urzeala Tronurilor” pe canalul HBO, i-au schimbat complet viaţa.

A fost un deceniu cheie în viaţa ei. „Faptul că s-a încheiat este aproape suprarealist. S-au întâmplat atâtea lucruri în aceşti 10 ani cât am jucat în serial… Am devenit femeie. Aveam 23 de ani când am început”, a spus ea, potrivit Agerpres.

Actriţa regretă însă că a pierdut zece ani din tinereţea sa într-un mod atât de vertiginos.

„Practic am început ‘Urzeala Tronurilor’ şi apoi gata. Am pierdut cei mai frumoşi ani ai tinereţii, ai vârstei de 20 de ani, când trebuie să faci nebunii. Apoi am avut două hemoragii cerebrale, ceea ce a cam complicat lucrurile…”, a mărturisit tânăra actriţă.

Foto: HEPTA

Emilia Clarke, despre finalul serialului Game of Thrones: „Nu știu dacă ar fi fost o altă soluție”

Citește mai multe despre Game of Thrones pe Libertatea.