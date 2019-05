Actrița care a interpretat-o pe Daenerys Targaryen în Game of Thrones, care a ajuns la sfârșit, a avut nevoie de ceva timp pentru a se obișnui cu deznodământul de care are parte personajul ei. Emilia Clarke a fost cea care a făcut această dezvăluire, într-un interviu The New Yorker, cu două zile înainte ca fanii să afle cum se termină serialul.