În vârstă de 45 de ani, Adrian Mutu, celebrul antrenor și fost mare fotbalist, e tatăl a patru copii. Mario e băiatul cel mare din căsnicia cu Alexandra Dinu, Adriana și Maya – din mariajul cu Consuelo, iar Tiago e băiețelul cel mic din căsnicia cu actuala soție, Sandra.

Fata lui Adrian Mutu și a lui Consuelo a venit în România

Fata cea mare a lui Adrian Mutu a atras atenția acum, căci tânăra a venit în România. Adriana, care a împlinit de curând 18 ani, a făcut turul Bucureștiului alături de tatăl ei, zilele acestea, după ce a ajuns în țară. Cei doi s-au pozat împreună în fața Casei Poporului.

În imaginile postate pe rețelele de socializare de Adrian Mutu, tânăra apare îmbrăcată într-un maiou alb, cu blugi și o geantă Christian Dior. Adrian Mutu îi e alături, foarte zâmbitor. „Bine ai venit în România, iubita mea”, a scris el pe Facebook și Instagram.

„Ce seamănă cu Consuelo”, „Ce frumoasă e”, „Frumusețe de fată”, au reacționat câțiva dintre urmăritorii lui Adrian Mutu pe Instagram.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 12

Recomandări 109 milioane de lei, bani dați de partide pentru presă și propagandă în prima jumătate din anul 2024 | ANALIZĂ

Adriana Mutu a absolvit liceul

În iunie, Adriana, fata cea mare a lui Mutu, a împlinit 18 ani și a terminat liceul. Pentru a marca acest moment important, „Briliantul” a decis să-și adune toți cei patru copii, pe Mario, Adriana, Maya și Tiago, într-un loc exotic. Imaginile postate pe rețelele de socializare au arătat cât de fericit și împlinit a fost Adrian Mutu, petrecând clipe de neuitat alături de cei dragi.

Adriana și Maya Mutu, fiicele fostului sportiv din mariajul cu Consuelo Matos, locuiesc în prezent în Republica Dominicană, alături de mama lor. Cele două adolescente s-au transformat în adevărate domnișoare.

Adrian Mutu și soția sa, Sandra, au zburat acum mai bine de o lună până în Republica Dominicană pentru a se bucura de această vacanță specială împreună cu toți copiii. Mutu are patru copii cu trei femei diferite: Mario Mutu, din căsnicia cu Alexandra Dinu, Adriana și Maya Mutu din mariajul cu Consuelo Matos, și Tiago Mutu din relația cu Sandra Mutu.

„Cea mare are graduation party. Termină liceul. E și ziua ei pe 11, face 18 ani. Trebuie să mergem toți, să fim alături de ea. Mergem toți. Eu, cu Sandra, cu Tiago, cu Mario. Nu trebuie să fim toată lumea lângă ea? Gândește-te, eu am o relație cu Sandra de aproape 10 ani. E normal că și copiii mei… Sandra s-a înțeles de la început cu fetele. Erau mici ele, aveau opt ani… Și, încet-încet, și cu copiii, când a venit Tiago, s-au văzut și… Cu Mario se cunoșteau de dinainte. Eu cred că e ceva normal și civilizat. Mai ales că ei, acum, sunt mari, 22, 18…”, spunea Adrian Mutu, pentru Fanatik.

Recomandări EXCLUSIV | Noul manager interimar al Spitalului „Sf.Pantelimon” este Răzvan Jitianu, medic primar chirurgie generală

Cum se înțelege Sandra cu fostele soții ale lui Adrian Mutu

Prima dată, Adrian Mutu a fost căsătorit cu Alexandra Dinu. Mariajul lor a durat din anul 2001 până în 2003, când au ajuns la divorț. „Ne-am întâlnit și a fost dragoste la prima vedere. Tineri, foarte tineri, eu 21, ea 19!”, povestea în cartea lui fostul fotbalist. Rodul iubirii lor e Mario, fiul de 22 de ani pe care îl au împreună.

După prima căsătorie nereușită cu Alexandra Dinu, Adrian Mutu a luat-o din nou în căutarea unui viitor pe plan sentimental. Și a întâlnit-o pe Consuelo Matos Gomez, care pe atunci era ministrul-consilier al Republicii Dominicane la Vatican. Cu aceasta, Adrian Mutu a fost căsătorit timp de opt ani, între 2005 și 2013. Au împreună două fetițe, care locuiesc cu mama lor în Republica Dominicană.

Ani mai târziu, Adrian Mutu și-a găsit fericirea alături de Sandra, cu care e căsătorit și acum. Au împreună un băiețel, pe Tiago, care are 8 ani. Întrebat acum despre relația pe care o are cu toți copiii lui, Adrian Mutu s-a mândrit. „Nu trebuie să fim toată lumea lângă ea? Gândește-te, eu am o relație cu Sandra de aproape 10 ani. E normal ca și copiii mei… Sandra s-a înțeles de la început cu fetele. Erau mici ele, aveau 8 ani… Și, încet-încet, și cu copiii, când a venit Tiago, s-au văzut și…

Recomandări Cutremur puternic în zona Banatului. Ce magnitudine a avut seismul și în ce orașe a fost resimțit

Cu Mario se cunoșteau de dinainte. Eu cred că e ceva normal și civilizat. Mai ales că ei, acum, sunt mari, 22, 18…”, a mai dezvăluit Adrian Mutu, care a și spus că soția Sandra păstrează legătura cu fostele lui soții când vine vorba despre copii. „Da, da. Și ea e ok. Ele (Sandra și Consuelo, n.red.) vorbesc când trebuie să vorbească, atunci când e vorba de copii… Dacă putem să ajutăm, dacă mai au nevoie de ceva… Dar și cu Alexandra e la fel. Nu avem nicio treabă, au trecut prea mulți ani”, a mai zis el.

Urmărește-ne pe Google News